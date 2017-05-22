議員批招商不力、參訪團充業績 喊撤航空城公司

2017-05-22 23:04

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園航空城公司自99年成立，主要業務是負責桃園航空城計畫招商，今天航空城公司到市議會工作報告，多位市議員批評，航空城公司招商至今零績效，卻拿願景館參訪人數充當工作績效，認為航空城公司存在意義低，應該解散；董事長黃適卓說，解散與否屬市長權責，總經理許又銘說，招商是要長期經營，相關工作一直有在進行。

市議員王浩宇說，航空城公司每年燒錢，工作報告無法讓人了解業務，場館去參觀的也都是特定團體，沒有任何功能，除酬庸、虧錢、燒錢，存在的意義非常低，認為市府關於航空城公司的存續，應該讓民眾投票決定是否應存在。

市議員林正峰說，航空城公司主要業務就是招商和行銷，但航空城公司招商績效掛零，卻把願景館接待的參訪團體和人數充作工作業績，航空城公司在航空城計畫定案前都只能如此空轉，那就應該暫停營業或是減少員額，才能避免不必要的浪費；市議員呂淑真說，到航空城願景館參訪的團體不乏幼兒園、安親班、詩歌班，「這些小朋友參觀，聽得懂介紹嗎？」。

市議員林政賢說，幼兒園與航空城公司業務有何關聯，批評航空城公司工作報告濫充頁面、人事酬庸人滿為患、單位參訪濫竽充數；市議員黃敬平說，航空城公司對外簽訂的投資意向書績效是零，有再多人參訪又如何；市議員蔡永芳說，民間的仲介公司對於航空城計畫內容，態度都比航空城公司積極，航空城公司不如委外經營算了。

許又銘表示，招商的工作是需要長期經營的，航空城公司目前尚未取得航空城計畫內土地，因此無法與企業簽訂合作意向，但一直都有跟各國企業保持密切聯繫，例如空中巴士等國際大型企業也曾前來參訪，有些企業也表示，只要航空城計畫通過，取得土地後，希望在那些區塊投資，相信只要航空城計畫通過後，取得土地馬上就能見到招商績效。

他說，參訪也是行銷之一，航空城公司對於航空城計畫介紹，都會以淺顯易懂的方式說明，「相信小朋友都聽得懂」，不過市議員們如果認為參訪不應列入工作報告中，下次就會檢討改進。