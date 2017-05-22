通勤帶來壓力 研究：逾1.5小時憂鬱症風險增33％

2017-05-22 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕很多人因為住的離工作地點很遠，需要花很多時間通勤，英國一項研究就發現，通勤時間越長的人所承受的精神壓力越高，也更易感到沮喪。如果每天通勤時間超過1.5小時，罹患憂鬱症風險增加33%。

綜合報導指出，英國劍橋大學和「VitalityHealth」公司之前對英國各行各業3.4萬多名通勤族進行調查，結果發現不論是搭乘大眾運輸還是自行開車，通勤時間越長的人，所承受的精神壓力越高，也更容易情緒沮喪。如果每天是通勤時間超過1.5小時，罹患憂鬱症風險增加33%，如果是通勤時間少於30分鐘的人，每年可省下相當於1週的工時。

VitalityHealth的策略總監蘇貝（Shaun Subel）因此呼籲雇主，靈活安排員工的工作時段，如果能避免員工在高峰時段通勤就有助於對員工減輕壓力、促進健康。