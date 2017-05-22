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梅花鹿曝屍田寮山區 疑遭野狗追逐失足摔死

2017-05-22  21:54

〔記者蘇福男／田寮報導〕高雄田寮區鹿埔山區今天發現一隻公梅花鹿屍體，目測至少有30公斤重，腿部有明顯傷口，居民研判可能連日天氣炎熱，梅花鹿下山找水喝，遭野狗追逐不慎失足摔死。

鹿埔里位於田寮、旗山交界處，昔日有大批梅花鹿活動，先民前往圍捕鹿群、追逐打獵，因此地名取為「打鹿埔」，清末轄屬嘉祥內里打鹿埔莊，民國34年後定名為鹿埔村。

今天上午有民眾在鹿埔清安宮附近排水溝，發現一隻公梅花鹿屍體，目測至少有30公斤重，腿部有傷口，因已明顯死亡，未通知市府動保處人員前往救援。

當地居民表示，大排水溝附近有一處大水塘，幾年前久旱不雨，曾有梅花鹿下山找水喝，因此研判這隻梅花鹿也是因連日天氣炎熱、缺少雨水，下山飲水遭野狗追逐不慎摔死。

居民說，目前馬頭山上還有梅花鹿活動，但平日不會下山，一般人不容易看見。

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  • 高雄田寮鹿埔山區今天發現一隻公梅花鹿屍體，目測至少有30公斤重。（記者蘇福男翻攝）

    高雄田寮鹿埔山區今天發現一隻公梅花鹿屍體，目測至少有30公斤重。（記者蘇福男翻攝）

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