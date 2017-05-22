職場歧視惹議 茶湯會總部：決定續聘聽障生

2017-05-22 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕日前茶湯會延吉店爆出對聽障生職場歧視，讓大批網友揚言拒買進行抵制。總公司稍早前發布全新聲明稿指出，分別於20日與22日在中華民國聾人協會的見證下進行協商，希望邀請盧同學繼續在公司內服務，並依照他的需求安排適合的分店就職。

台大一名盧姓聽障生日前指出遭茶湯會延吉店惡意辭退，上PTT講述受辱經驗後引起大眾譁然。茶湯會總店稍早前針對此事於臉書專頁發布2點全新聲明：

「一、邀請盧同學繼續在本公司服務，並針對其需求與工作經驗，安排至合適之分店任職。

二、本公司特聘中華民國聾人協會擔任本公司顧問，協助本公司就有關改善聽障朋友就職環境合宜之事項，提出建議。」

但茶湯會指出盧同學並未出席今（22）日下午的協商會議，也沒有以其他方式告知意向，但因雙方仍有僱傭關係，基於法律及公司管理規則，將再與盧同學做協商，同時也再次針對加盟店職場歧視事件，向社會大眾致歉。