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說明會上演全武行 彰議員罵縣府「動員」黑衣人

溪州國小爆發全武行，校園花台被放了成排安全帽，形成諷刺畫面。（記者張聰秋攝）

2017-05-22  21:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕溪州國小舉辦興建可愛動物園區說明會，爆發全武行流血事件，溪州人遭輿論撻伐，多位綠藍議員今在議會為溪州鄉民抱不平，抨擊縣府處理不當，「動員」動保團體的黑衣人到場滋事，農業處、教育處、城觀處、警察局等多個局處室主管都遭挨罵，還要求跟出借場地相關的教育處長鄧進權要道歉，縣長魏明谷強調，將以溪州民調為決不決定在溪州公園興建動物園區的重要考量，日後若決定讓政策執行，不排除動員警力推動政策。

縣議員張春洋、尤瑞春、劉淑芳、賴岸璋、李俊諭等人輪番質詢，砲轟上週六（20日）在溪州國小爆發暴力事件，上了國際媒體的版面，李俊諭說，砸人的安全帽成排擺放在校園花台，綠草花台突然冒出新品種的「安全帽」樹種，相當諷刺，流血事件引起國際媒體關注，溪州一夕爆紅。

李俊諭和劉淑芳並質疑，說明會理該跟當地人溝通說明清楚，縣府反讓外縣市的人員參加，「動員」支持興建園區的動保成員參加，製造正反兩方對立衝突，縣府難辭其咎。

劉淑芳說，縣府放任動保團體找黑衣人挑釁，流血衝突更引起外國媒體關注，她實在不捨溪州人被污名化，「難道我家女兒嫁給誰，還要你來幫我張羅打算…」

尤瑞春、賴岸璋都建議魏明谷，針對溪州鄉民進行民調，優先以民意作為選址考量。

對此，農業處長黃碧海反駁「動員」之說，強調農業處把動保志工和團體納入受邀對象，縣長魏明谷澄清強調，絕無動員，教育處長鄧進權則深表遺憾，並強調日後會提醒學校，要更加留意學校場地租借辦法，城觀處長田飛鵬表示，溪州公園春節舉辦花在彰化博覽會，每年吸引60萬到70萬觀光人潮，是國內春節熱門旅遊景點。

魏明谷強調，未來民意決定在何地，政策執行時將不排除動用警力，縣府會要求溪州鄉公所蒐集當地民意，作為將來執行與否的參考。

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  • 議員把溪州國小花台排放安全幅的照片放大，拿給教育處長鄧進權看。（記者張聰秋攝）

    議員把溪州國小花台排放安全幅的照片放大，拿給教育處長鄧進權看。（記者張聰秋攝）

  • 鄧進權看了表情嚴肅，還被縣議員李俊諭要求替縣府向溪州鄉民道歉，鄧進權尷尬不語。（記者張聰秋攝）

    鄧進權看了表情嚴肅，還被縣議員李俊諭要求替縣府向溪州鄉民道歉，鄧進權尷尬不語。（記者張聰秋攝）

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