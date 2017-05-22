| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

車城國小師生下田耕作 學習產地到餐桌

車城師生下田割稻。（記者蔡宗憲攝）

2017-05-22  21:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島不少農地轉型「種起民宿」，當地孩子越來越少機會體驗下田的辛勞，車城國小幾個月前承租農地與農民合作，從插秧、除草到今天歡喜收割，白米將送給每個師生及午餐享用，分享收穫的喜悅。

「農夫種田真的好辛苦！」頂著32度高溫，從割稻、打穀的完整體驗，孩子們個個熱的滿身大汗，第一次體驗收割的陳同學說，以前都認為白米飯是從田裡直接採收，真正體驗後才知道吃到白米需要經過很多辛苦過程，了解書裡寫的「鋤禾日當午，汗滴禾下土；誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」的農家辛勞。

車城國小校長王怡萱表示，參與種稻的120名學生，都會得到自己收割後的一斤包裝良米，上面還有學生上藝術人文課程繪製的專屬圖畫貼紙，這些收成更會在營養午餐時間由全校師生共享，充分體會產地到餐桌的過程。

除了體驗農家辛勞，這項活動也期盼推廣無毒種植、友善土地，陪伴師生體驗的車城鄉長張春桂說，孩子體驗種稻後，回家除了懂得家人辛勞，還能帶回無毒種植的觀念，不少農家因此轉型無毒有機，對整個恆春半島的農業產生潛移默化的正向力量。

廣告
  • 車城師生從割稻、打穀完整體驗。（記者蔡宗憲攝）

    車城師生從割稻、打穀完整體驗。（記者蔡宗憲攝）

  • 師生學習割稻。（記者蔡宗憲攝）

    師生學習割稻。（記者蔡宗憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 割稻 種田 種稻
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：車城國小師生下田耕作 學習產地到餐桌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.