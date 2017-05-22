車城國小師生下田耕作 學習產地到餐桌

車城師生下田割稻。（記者蔡宗憲攝）

2017-05-22 21:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島不少農地轉型「種起民宿」，當地孩子越來越少機會體驗下田的辛勞，車城國小幾個月前承租農地與農民合作，從插秧、除草到今天歡喜收割，白米將送給每個師生及午餐享用，分享收穫的喜悅。

「農夫種田真的好辛苦！」頂著32度高溫，從割稻、打穀的完整體驗，孩子們個個熱的滿身大汗，第一次體驗收割的陳同學說，以前都認為白米飯是從田裡直接採收，真正體驗後才知道吃到白米需要經過很多辛苦過程，了解書裡寫的「鋤禾日當午，汗滴禾下土；誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」的農家辛勞。

車城國小校長王怡萱表示，參與種稻的120名學生，都會得到自己收割後的一斤包裝良米，上面還有學生上藝術人文課程繪製的專屬圖畫貼紙，這些收成更會在營養午餐時間由全校師生共享，充分體會產地到餐桌的過程。

除了體驗農家辛勞，這項活動也期盼推廣無毒種植、友善土地，陪伴師生體驗的車城鄉長張春桂說，孩子體驗種稻後，回家除了懂得家人辛勞，還能帶回無毒種植的觀念，不少農家因此轉型無毒有機，對整個恆春半島的農業產生潛移默化的正向力量。