桃園「媽媽桃」開賣了！ 8萬盒供搶購

2017-05-22 21:15

［記者陳昀／桃園報導］媽媽桃開賣了！復興區三光、高義、華陵里盛產「媽媽桃」，市府今天舉行「蜜桃‧成熟食」記者會，雖然今年因氣候因素產期延宕近半個月，但產量比去年多3萬盒、價格不變，市長鄭文燦宣布，將有一連串展售活動，目標將8萬盒銷售一空！

鄭文燦指出，「媽媽桃」雖然比拉拉山水蜜桃小顆，但甜度很高，且出貨前有三道嚴格品管，除了產地直售外，市府也增加網購平台，並與宅配業者合作，每天專車到部落各集散地收果，維持新鮮與品質，販售汁多味美的「媽媽桃」，提高在地果農自產自銷比例。

鄭文燦表示，5月27、28日在台北市花博農民市集；5月29、30日與6月3、4日分別在桃園捷運A1站及A8站展售，5月31日至6月3日市府前廣場也會擺攤，供民眾選購。

桃園市原住民族行政局長林日龍表示，除了現場選購外，可至「媽媽桃」臉書專頁，或電洽：（03）391-2112及（03）391-2017，由專人服務訂購；今年販售規格如下：6粒裝550元、8粒裝450元、10粒裝400元、12粒裝350元，運費另計。