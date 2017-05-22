樂觀向上的逆境天使！ 桃市4人獲總統教育獎

2017-05-22 21:20

［記者陳昀／桃園報導］總統教育獎揭曉，桃園市有四名學生獲得殊榮，中央大學李子婕、成功工商熊韻凱、僑愛國小涂冠宇雖然都飽受重病及治療所苦，仍秉持著熱情與樂觀精神，積極向上，大同國小黃慧慈出身單親家庭，她卻因此更成熟，主動幫忙家務，夢想成為警察的她，柔道和角力的學習成果也很豐碩。

李子婕罹患先天性隱性遺傳的罕見疾病「黏多醣症第四型」，經歷五次重大手術，仍對生命充滿熱情。她說，生病讓她學會珍惜「現在」，因此努力充實自己，不但雙主修數學及資工系，也喜歡演奏鋼琴、繪畫等。

李子婕也經常受邀到學校、公益團體、國內外志工服務隊分享成長歷程，著有《訂做的寶貝──黏多醣天使李子婕的生命探險》，傳達生命的美好價值，去年也獲選為桃園市模範身心障礙者。她已錄取台科大研究所，未來想要研發數位學習教材，協助臥床的病童持續學習。

高三的熊韻凱，國小三年級發病後，因肌肉萎縮引發嚴重脊椎側彎，頭部嚴重右傾、幾乎靠在肩膀上，讓他只能歪著脖子看世界，心肺器官也受到壓迫，高一病情加劇，讓他多次進出加護病房，卻反而磨練生存意志。

熊韻凱的導師洪顗緗表示，他即使住院，也會拜託同學把課本帶到醫院，不僅考取網頁設計丙級等全國技術士證照，去年還順利通過軟體應用乙、丙級考試，平時成績也維持在90分以上，非常努力且難得。

小學六年級的涂冠宇是早產兒，升三年級的暑假發現罹患罕見疾病神經母細胞瘤，歷經一年多辛苦的化療及幹細胞移植手術，至今也經常需要往返醫院複診，媽媽黃明珠說，最令她心疼的是，冠宇從不喊痛、不抱怨，以樂觀精神面對生活中的考驗，化療期間不但在家自學、閱讀，也在病情穩定沒多久就要求重返校園，甚至會協助同學課業。

小學六年級的黃慧慈，由父親獨力撫養他們三姐弟，家中經濟狀況也不太穩定，但她反而因此比同齡孩子成熟，不但主動協助家事、照顧弟弟，有時還會鼓勵心情不佳的父親。她在學校柔道隊吃苦耐勞、不畏操練，去年獲得全國總統盃角力冠軍、中正盃柔道亞軍，立志考上警察大學，成為人民保母。

黃慧慈說，她雖然表面樂觀開朗，但有時還是會因為想念媽媽和外婆而消沈，多虧多位老師不斷開導她，帶領她學習柔道，也磨練她的個性，這次獲獎雖然連爸爸都說不可思議，但她一定會繼續努力，完成夢想。