貨車載鐵皮屋上路 網友驚呼「霍爾的一棟城堡」

2017-05-22 20:49

〔記者王俊忠／台南報導〕臉書「爆料公社」今天下午有一名李姓網友po出一段影片，影片中1輛發財貨車的車斗載著2層樓高的一棟鐵皮屋，屋頂上還趴著1名男子，李姓網友把這段影片下標題為「霍爾的一棟城堡」，引發網友驚呼連連，到今晚已有二萬多人回應，有網友直呼「好誇張、九四狂！」。

影片顯示這輛載著鐵皮屋的發財貨車在馬路上緩慢行駛，趴在鐵皮屋頂的男子還會閃躲在天空交錯的電纜線。影片中一名男子大喊「超屌的！」。有網友說，鐵皮屋頂還趴著人，簡直嚇壞人了，萬一車子移動中傾斜，屋頂上的人不就跟著摔落地面，真的讓人為他們捏把冷汗！

也有網友很快認出影片拍攝地點是在嘉南藥理大學附近。許多網友好奇問 「為什麼人要趴在鐵皮屋上面？」，有人說「增加重量，怕飛走吧！也有人研判是幫忙確認鐵皮屋頂不會在行進間卡到電線，怕電線太低卡到，人在上面撥電線；也有人直呼「不要命了！怎麼警察不抓？」。

南市警局交通大隊表示，載鐵皮屋的貨車車主已違反《道路交通管理處罰條例》第30條相關規定，車廂以外載客可處罰3千至9千元，載物品超長、超寬也相同，會根據影片內容通知車主到案說明。