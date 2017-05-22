貨車載鐵皮屋上路 網友驚呼「霍爾的一棟城堡」
2017-05-22 20:49
〔記者王俊忠／台南報導〕臉書「爆料公社」今天下午有一名李姓網友po出一段影片，影片中1輛發財貨車的車斗載著2層樓高的一棟鐵皮屋，屋頂上還趴著1名男子，李姓網友把這段影片下標題為「霍爾的一棟城堡」，引發網友驚呼連連，到今晚已有二萬多人回應，有網友直呼「好誇張、九四狂！」。
影片顯示這輛載著鐵皮屋的發財貨車在馬路上緩慢行駛，趴在鐵皮屋頂的男子還會閃躲在天空交錯的電纜線。影片中一名男子大喊「超屌的！」。有網友說，鐵皮屋頂還趴著人，簡直嚇壞人了，萬一車子移動中傾斜，屋頂上的人不就跟著摔落地面，真的讓人為他們捏把冷汗！
也有網友很快認出影片拍攝地點是在嘉南藥理大學附近。許多網友好奇問 「為什麼人要趴在鐵皮屋上面？」，有人說「增加重量，怕飛走吧！也有人研判是幫忙確認鐵皮屋頂不會在行進間卡到電線，怕電線太低卡到，人在上面撥電線；也有人直呼「不要命了！怎麼警察不抓？」。
南市警局交通大隊表示，載鐵皮屋的貨車車主已違反《道路交通管理處罰條例》第30條相關規定，車廂以外載客可處罰3千至9千元，載物品超長、超寬也相同，會根據影片內容通知車主到案說明。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 妻連續27天跪求白沙屯媽祖 蔡姓巡官奇蹟甦醒
- 日本驚見台女奧客 怒嗆店員「不要廢話、妳滾」
- 自然8成圖表題 著重動手做實驗
- 保健》鼓勵孩子多吃蔬菜 董氏推「14天好習慣挑戰」
- 一人一顆種子 師生總動員喚回失去的森林
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 華人圈10大美女林志玲屈居第2 第1名竟是「她」
- 抱著謝金燕謝金晶痛哭 余天：為了小事吵不值得
- 與認養人相見歡 扶輪之子好感恩
- 鎖老舊？ 故宮銅器展櫃竟打開
- 「衛武營童樂節」熱賣 追加3場次
- 網球》備戰法網出大絕！喬帥找阿格西當教練
- 「天兵」刺肚想詐保 下手太重險沒命
- 官員點名議員說讓售案！ 高市議員開心答詢
- 注意！《神力女超人》確定沒有片尾彩蛋
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- 沒他就沒「賀歲帝」 這貴人比豬哥亮早走一步
- 芳苑潮間帶 尖甲水虱吸食魚體
- 涉性侵外拍女模 攝影師辯你情我願
- 德日進口2WD SUV優選-1
- 開庭太久不耐煩 老翁大膽嗆法官說屁話...
- 日職》明星賽首階段名單揭曉 阪神5人最多、大谷DH上榜
- 週三回歸先發 林樺慶拚首度連勝
- 八德反設瀝青廠 桃市府︰未同意動工
- 台灣被中國「照顧」？ 陳時中怒駁：自己健康自己救
- ＷＨＯ宣達團 突襲中國外館抗議
- 害老翁意外摔死 女外勞落跑被逮
- 醉漢傷手不滿被要求掛號 大鬧醫院急診室遭法辦
- 違停拒盤查 紗布男嗆聲襲警
- Kiwebaby臉書發長文 只希望「有xx的權利」
- 國中會考 宜花4考生違規被扣點
- 中職》明星賽花蓮開打 23日中午開始搶票
- NBA》相隔6年！綠衫軍再讓詹皇想起「第4節噩夢」
- MLB》界外球「彈」太高被打中 光芒打者也嚇到（影音）
- 吵架嗆罵「哭爸」 法官：不算侮辱
- WHA開幕 台灣僅內定10張旁聽證
- 「忙內」夠義氣 SJ圭賢入伍前還要錄一趴
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 US-Taiwan ties should be reoriented: Stephen Yates
- 中國函告各國 不准台灣省參加WHA
- 爭取國際空間 葉望輝：台灣應另覓渠道
- 羨慕！太妍演唱會幫她簽瑕疵品專輯 還賜予超可愛新名
- 狂飆創近33個月新高 新台幣收30.052元
- 中國捕殺CIA線人 美情報網重創
- 咬成這樣！外國兒牙床 竟卡27片指甲
- 高球》Kingsmill錦標賽 湯普森5桿之差抱走冠軍
- 台東幸福住宅選屋 只剩84戶
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：貨車載鐵皮屋上路 網友驚呼「霍爾的一棟城堡」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分