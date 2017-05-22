南市第一人 人間國寶王保原獲國家文化資產保存獎

2017-05-22 20:37

［記者劉婉君／台南報導］台南市人間國寶王保原，傳統剪黏技藝精湛，尤以「甲毛」、「摃槌」等技法最令人驚嘆，為文化部公告指定的「剪黏泥塑」技術保存者，也是南市的卓越市民，最近再獲文化部「第4屆國家文化資產保存獎」保存傳承類獎項，為南市獲此殊榮的第一人。

88歲的王保原，傳襲父親王石發的技藝，為剪黏師傅何金龍直系傳人，他的作品遍及全台許多廟宇，不論是花草、人物或動物都相當細緻，動作、表情栩栩如生，佳里金唐殿、白河區福安宮、中西區西羅殿等都看得到他的作品。

民國101年開始，台南市文化資產管理處開設「王保原剪黏創作傳習工作坊」，王保原在徒弟呂興貴協助下，傳承他的技藝，王保原雖然年事已高，每年仍要求自己完成一件新作品，與學員一同展出成果，今年將邁入第6期。

文資處表示，工作坊前5期，學員循序漸進學習相關技法，從製作棉仔灰、切割玻璃、到製作較不具繁複裝飾的貂蟬、董卓等尪仔人物，進而能運用「甲毛」、「摃槌」技法，完成呂布、趙子龍等武將人物，甚至製作殿堂建築、樹景及亭景，獨立完成一個具故事性的壁堵作品。為了使課程內容更貼近實務操作，第6期工作坊將由2位學習成果較佳的學員，共同仿製設於佳里頂廍永安宮步口左側壁堵的王保原作品「孫悟空大鬧天宮」。

為了更多元化保存精湛、細膩的剪黏工藝，文資處也著手展開王保原的手稿數位化作業，希望藉此使剪黏工藝相關資訊水平式傳播推廣，更能發揮垂直式傳承的效果。