| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩、今彩539 開獎囉！
 首頁 > 生活

南市第一人 人間國寶王保原獲國家文化資產保存獎

2017-05-22  20:37

［記者劉婉君／台南報導］台南市人間國寶王保原，傳統剪黏技藝精湛，尤以「甲毛」、「摃槌」等技法最令人驚嘆，為文化部公告指定的「剪黏泥塑」技術保存者，也是南市的卓越市民，最近再獲文化部「第4屆國家文化資產保存獎」保存傳承類獎項，為南市獲此殊榮的第一人。

88歲的王保原，傳襲父親王石發的技藝，為剪黏師傅何金龍直系傳人，他的作品遍及全台許多廟宇，不論是花草、人物或動物都相當細緻，動作、表情栩栩如生，佳里金唐殿、白河區福安宮、中西區西羅殿等都看得到他的作品。

民國101年開始，台南市文化資產管理處開設「王保原剪黏創作傳習工作坊」，王保原在徒弟呂興貴協助下，傳承他的技藝，王保原雖然年事已高，每年仍要求自己完成一件新作品，與學員一同展出成果，今年將邁入第6期。

文資處表示，工作坊前5期，學員循序漸進學習相關技法，從製作棉仔灰、切割玻璃、到製作較不具繁複裝飾的貂蟬、董卓等尪仔人物，進而能運用「甲毛」、「摃槌」技法，完成呂布、趙子龍等武將人物，甚至製作殿堂建築、樹景及亭景，獨立完成一個具故事性的壁堵作品。為了使課程內容更貼近實務操作，第6期工作坊將由2位學習成果較佳的學員，共同仿製設於佳里頂廍永安宮步口左側壁堵的王保原作品「孫悟空大鬧天宮」。

為了更多元化保存精湛、細膩的剪黏工藝，文資處也著手展開王保原的手稿數位化作業，希望藉此使剪黏工藝相關資訊水平式傳播推廣，更能發揮垂直式傳承的效果。

廣告
  • 人間國寶王保原獲國家文化資產保存獎。（記者劉婉君攝）

    人間國寶王保原獲國家文化資產保存獎。（記者劉婉君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人間國寶 剪黏藝術 文化資產 王保原
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：南市第一人 人間國寶王保原獲國家文化資產保存獎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.