防端午連假塞車 洪慈庸籲台74線暫停施工

立委洪慈庸、張廖萬堅前往台74線交流道會勘。（立委洪慈庸服務處提供）

2017-05-22 20:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕端午連假將至，台74線正進行伸縮縫工程，更容易塞車。立委洪慈庸今日質詢交通部長賀陳旦及公路總局局長陳彥伯，要求連假期間暫停施工，並加強宣導及時間控制。陳彥伯允諾配合連假停工，賀陳旦則強調會加強溝通。

公路總局長陳彥伯允諾配合連假停工

洪慈庸說，台74線伸縮縫施工，工期從5月到9月，不但時間長，而且沒對連續假期與車流量大的時段，提出應變措施。對此，地方政府先前就與交通部協調施工時間等問題，但未達成共識就開始施工，端午連假即將到來，今日才會在立法院向賀陳旦、陳彥伯提出質詢。

她又說，基於道路行車安全，台74線伸縮縫工程有其必要性，但台74線連結非常多路網，現在上下班時間已經很難負荷，連續假期必定更塞，要求目前正在施工的環中路至向上路，連續假期暫停施工，避免造成大塞車，引發民怨。

洪慈庸強調，不管誰是主管機關，造成用路人不便就需要解決，要求交通部及公路總局，任何重要路段都必須在施工前做足溝通協調、民眾宣導及時間控制。

陳彥伯說，所有施工計畫在連續假期都會要求停工，環中路至向上路路段也不例外。每個工程施作後大多會產生交通擁塞期，隨後會透過與地方政府的協調與疏導，情形會逐漸改善；賀陳旦則說「會加強溝通」。