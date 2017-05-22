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搶救剩食 他們手作40個便當分享街友

2017-05-22  20:12

〔記者蔡文居／台南報導〕根據環保署的統計，2015年台灣全體國民至少製造2200萬噸廚餘，平均每人每年產生96公斤，這些都是被浪費掉的廚餘。南台南家扶中心「釣竿青年」將乾淨食物及到市場募集賣像不佳的蔬果，一起將食物烹煮成40份便當，分送給獨居老人、更生人及街友，除了分享彼此的生命故事外，也希望藉此喚醒大家要珍惜，不要浪費食物。

南台南家扶中心「青年自立釣竿計畫」，自2011年開始以「青年公共事務參與」的行動概念，培育弱勢家庭青年發展對社會公共事務的軟實力。近日，南家扶釣竿青年看見大家長期浪費即期食品及賣像不佳的蔬果，或是去「吃到飽」餐廳中，點了超過自己胃容量可負擔的食物，而造成食材浪費等現象，因此希望民眾重視「剩食問題」，一起響應搶救剩食大作戰，將能吃的食物經過烹調轉送給有需要的人，而不是通通送進垃圾掩埋場。

南家扶中心表示，該方案成員利用科技廠員工餐廳剩下的乾淨食物，以及到台南果菜市場募集的許多賣像不佳的蔬果，由持有丙級與乙級餐飲證照的成員擔任主廚，其餘成員擔任助手，一起將食物烹煮成40份便當，讓大家重視剩食的問題。

除搶救剩食外，他們也到台南安平進行「剩食議題」宣導，並透過遊戲的設計與民眾互動，獲得近200位國內外遊客一同響應，同意將從自身做起並分享給周遭朋友。

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  • 南台南家扶中心青年手作40份便當，分送街友，希望藉此喚醒大家要珍惜食物。（南台南家扶中心提供）

    南台南家扶中心青年手作40份便當，分送街友，希望藉此喚醒大家要珍惜食物。（南台南家扶中心提供）

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