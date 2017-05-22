機師工會理事：「控制性休息」 國外行之有年

2017-05-22 22:11

〔記者姚介修／桃園機場報導〕台灣虎航機師被副駕駛爆料疑似在飛航途中打瞌睡，對此，桃園機師工會華航機師陳祥麟表示，其實在國外疲勞管理規定，飛行員在飛行時在座位上休息稱為「控制性休息（control rest）」，但必須要讓另一名飛行員知道，時間也有規範，爆料副駕駛的心態也非常讓人爭議，如果正駕駛沒有告知休息，既然知道正駕駛休息，為何不叫醒正駕駛，反而拍照存證，而且長達1年心態可議。

桃園機師職業工會理事陳祥麟22日指出，其實國外對於機師在駕駛艙飛行途中在座位上「控制性休息」制度，具體可行的辦法有一定規範，桃園機師職業工會將爭取台灣也朝這個方向修法，實質上提升飛安。

他表示，機師遭爆料飛行中打瞌睡，他感到遺憾。事實上機師在飛行中睏倦是必須探討的問題，國外先進國家已經研擬出飛行員在駕駛艙中「控制性休息」的制度，台灣目前還沒有這個制度，應該要思考朝這個方向研究並修法，不排除機師工會將發起爭取修法，法規存在問題必須面對、必須解決。

他說，現行法規除了長程線有替換機師，短程線駕駛艙更本沒有輪替機師，從法律規定的角度來看並沒有錯，但是短程線的工時並不低，例如桃園往返香港，表面上飛行時間雖然只有各90分鐘左右，但如果加上香港地停、服勤前報到、飛行後報離等時間，加一加整個工時要8小時。這麼長的時間要機師全程保持清醒，真的是違反人性，機師可以用意志力去控制疲勞，但眼睛睜開不代表精神是好的。

陳祥麟說，機師在飛行途中打瞌睡造成旅客對飛安的疑慮，他身為機師也感到很抱歉。實際飛行期間，在起飛及降落的時段，機師都處於高度專注及緊張狀態，不太可能發生打瞌睡的情形，可能發生的時段應該是在巡航階段，這時因為壓力減輕，單調的工作及環境容易讓人疲倦。

他也強調，「控制性休息」讓機師在可控制的情況下適度休息，對飛安的影響並不大。而且現代化飛機的操控系統設計得很精密，巡航階段只要有人監控儀表等飛行數據，自動駕駛可以取代大部分的機師工作。在某些時段，例如2位機師中，有1人需要上廁所，而且可能需要在廁所停留較久的時間，這時駕駛艙也剩下1位機師值勤，也沒有聽說1位機師上廁所會影響飛安的說法。