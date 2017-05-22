平溪托老行動服務車上路 長輩不必走到「鐵腿」

2017-05-22 22:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市目前成立33家公共托老中心，部份偏區交通不便，需要專車接送，三重區良友發展協會今天捐贈1輛行動服務車給市府，將提供平溪十分公共托老中心接送年邁長輩之用，長輩開心地說，以後到托老中心活動更方便，不用再舟車勞頓或走路走到「鐵腿」了。

良友發展協會理事長鐘耀蒼表示，協會秉持回饋社會精神，捐贈救護車、捐血車、輪椅及消防器材，並發放清寒學生獎助學金，獲知民眾生活困苦，也會給予急難救助，得知市府設立公共托老中心照顧長輩，因此捐贈交通車，服務偏區長輩。

市長朱立倫指出，新北市5年前開始推動老人共餐、銀髮俱樂部、公共托老等老人福利政策，讓銀髮長輩可以健康樂活，失智、失能的長輩白天到社區公共托老中心，晚上回家和家人團聚，至今已成立33家公共托老中心，共可服務910人。

社會局長張錦麗表示，平溪區去年底委託財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會辦理公共托老中心，平日提供健康促進課程、文康休閒活動等，但偏區資源及交通不便，目前三芝、石門、萬里、金山、貢寮、雙溪、石碇、坪林、樹林等區均有交通車需求。

79歲曾林碧說，平溪地區多數老人家8、90歲，有的出門得坐輪椅，有的住在山區，到托老中心上課很不方便，必須舟車勞頓，或走很遠的路，有了車子接送，以後可以號召更多老人參加活動，促進身心健康發展，避免退化。