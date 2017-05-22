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公幼抽籤擺烏龍 學童正取變備取

2017-05-22  21:12

〔記者賴筱桐／新北報導〕昨天是新北市106學年度公立幼兒園抽籤日，有學校擺了大烏龍！一名家長投訴，昨天下午3點多查詢兒子為正取第16名，晚上竟變備取第3，質疑作業過程不公，要求重新抽籤。教育局坦言校方作業疏失，但仍以第1次公告結果為主。

家長蕭先生投訴指出，中和區積穗國小附幼今年將錄取45個名額，昨天下午2點進行電腦抽籤，3點多查詢系統時，兒子幸運抽中正取第16名，他開心告知家人好消息，但晚上9點再次查詢，竟變成備取第3名，心情頓時從天堂掉到地獄。

蕭先生表示，若一開始沒錄取就認了，但教育局作業流程疏失，造成「正取」和「備取」2種天差地遠結果，影響孩子受教權益，市府毫無補救措施，難道只能自認倒楣？

接獲陳情的市議員鄭宇恩說，103年中和光復國小附幼曾發生抽籤作業出錯，導致1名學童正取成備取，現在又出現相同問題，證實作業流程有嚴重暇疵，須全面檢討，除了道歉，應針對個案應提出合理補償方案。

教育局解釋，當天2點校方按下電腦抽籤鈕，在現場家長見證下，公告抽籤結果，並逐一唱名，確認名單無誤，結束後學校進行撤場時，因工作人員不熟悉系統，誤按抽籤鈕，產生第2次抽籤結果，第1次公告結果被覆蓋。

教育局表示，本案無涉及公平性及系統作業問題，不影響第1次公告名單正確性，但造成民眾困擾，深感抱歉，未來將加強教育訓練，並追究相關人員行政責任。

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  • 昨天是新北市106學年度公立幼兒園抽籤日，有家長投訴，下午查詢系統時孩子是正取16，到晚上卻變成備取3。（記者賴筱桐翻攝）

    昨天是新北市106學年度公立幼兒園抽籤日，有家長投訴，下午查詢系統時孩子是正取16，到晚上卻變成備取3。（記者賴筱桐翻攝）

  • 昨天是新北市106學年度公立幼兒園抽籤日，有家長投訴，下午查詢系統時孩子是正取16，到晚上卻變成備取3。（記者賴筱桐翻攝）

    昨天是新北市106學年度公立幼兒園抽籤日，有家長投訴，下午查詢系統時孩子是正取16，到晚上卻變成備取3。（記者賴筱桐翻攝）

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