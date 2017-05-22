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從砍人到助人 歹子揹神尊行善徒步進香

2017-05-22  21:07

〔記者曾迺強／民雄報導〕15年前因殺人案入獄的顏維勳，重生後開始環島行善，幫助無數家境貧困家庭，並發起愛心代用麵、巡迴獄所鼓勵受刑人向善，他發起的新北市板橋承天府環島行善團，8天來背騎虎王爺像徒步南下謁祖，前晚抵達終點站嘉縣民雄鄉保安宮騎虎王廟，一行人今天在廟裡焚香感謝神明讓旅途順遂，發願持續行善。

38歲顏維勳表示，服刑期滿出獄又惹上槍砲罪官司，最後判決緩刑免除牢獄之災，決定金盆洗手，7年前在板橋住家夢見五尊騎虎神像，當時疑惑「怎麼有神明坐老虎身上？」2週後陪母親回到民雄鄉雙福村娘家，得知當地真的有間主祀騎虎王爺的騎虎王廟，「驚訝到頭皮發麻」，隔年再去擲筊獲應允分靈至承天府，多年來時時膜拜神尊警惕自己「歹路不可再行」。

顏維勳說，行善團一行人抵達嘉縣前，沿途探訪各縣市弱勢家庭，發放白米等物資，近年由公部門及網路朋友轉介的弱勢戶相當多，幫助的個案有1千多戶，以前易怒的個性因為行善開始懂得惜福。

團員之一的陳修將在彰化縣和美鎮從事大體修復工作，曾於2014年、2016年前往澎湖復興空難、台南震災現場協助大體重建，他說，年少輕狂曾入獄服刑，與顏有類似背景，2年多前受行善團精神感召，加入團隊協助全國各地因死亡車禍肢體殘缺的「艱苦人」修復大體，讓亡者有尊嚴離開，「能幫助人我很開心。」

騎虎王廟董事長蔡寶玉說，顏、陳2人浪子回頭金不換，顏維勳更帶領環島行善團員長年行善，精神令人感佩。

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  • 顏維勳（左三）與環島行善團員揹著騎虎王爺像徒步至保安宮騎虎王廟謁祖進香，騎虎王廟董事長蔡寶玉（左二）讚賞浪子回頭金不換。（記者曾迺強攝）

    顏維勳（左三）與環島行善團員揹著騎虎王爺像徒步至保安宮騎虎王廟謁祖進香，騎虎王廟董事長蔡寶玉（左二）讚賞浪子回頭金不換。（記者曾迺強攝）

  • 顏維勳發起的新北市板橋承天府環島行善團，送物資給弱勢家庭。（顏維勳提供）

    顏維勳發起的新北市板橋承天府環島行善團，送物資給弱勢家庭。（顏維勳提供）

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