從砍人到助人 歹子揹神尊行善徒步進香
2017-05-22 21:07
〔記者曾迺強／民雄報導〕15年前因殺人案入獄的顏維勳，重生後開始環島行善，幫助無數家境貧困家庭，並發起愛心代用麵、巡迴獄所鼓勵受刑人向善，他發起的新北市板橋承天府環島行善團，8天來背騎虎王爺像徒步南下謁祖，前晚抵達終點站嘉縣民雄鄉保安宮騎虎王廟，一行人今天在廟裡焚香感謝神明讓旅途順遂，發願持續行善。
38歲顏維勳表示，服刑期滿出獄又惹上槍砲罪官司，最後判決緩刑免除牢獄之災，決定金盆洗手，7年前在板橋住家夢見五尊騎虎神像，當時疑惑「怎麼有神明坐老虎身上？」2週後陪母親回到民雄鄉雙福村娘家，得知當地真的有間主祀騎虎王爺的騎虎王廟，「驚訝到頭皮發麻」，隔年再去擲筊獲應允分靈至承天府，多年來時時膜拜神尊警惕自己「歹路不可再行」。
顏維勳說，行善團一行人抵達嘉縣前，沿途探訪各縣市弱勢家庭，發放白米等物資，近年由公部門及網路朋友轉介的弱勢戶相當多，幫助的個案有1千多戶，以前易怒的個性因為行善開始懂得惜福。
團員之一的陳修將在彰化縣和美鎮從事大體修復工作，曾於2014年、2016年前往澎湖復興空難、台南震災現場協助大體重建，他說，年少輕狂曾入獄服刑，與顏有類似背景，2年多前受行善團精神感召，加入團隊協助全國各地因死亡車禍肢體殘缺的「艱苦人」修復大體，讓亡者有尊嚴離開，「能幫助人我很開心。」
騎虎王廟董事長蔡寶玉說，顏、陳2人浪子回頭金不換，顏維勳更帶領環島行善團員長年行善，精神令人感佩。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 妻連續27天跪求白沙屯媽祖 蔡姓巡官奇蹟甦醒
- 日本驚見台女奧客 怒嗆店員「不要廢話、妳滾」
- 自然8成圖表題 著重動手做實驗
- 保健》鼓勵孩子多吃蔬菜 董氏推「14天好習慣挑戰」
- 一人一顆種子 師生總動員喚回失去的森林
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 華人圈10大美女林志玲屈居第2 第1名竟是「她」
- 抱著謝金燕謝金晶痛哭 余天：為了小事吵不值得
- 與認養人相見歡 扶輪之子好感恩
- 鎖老舊？ 故宮銅器展櫃竟打開
- 「衛武營童樂節」熱賣 追加3場次
- 網球》備戰法網出大絕！喬帥找阿格西當教練
- 「天兵」刺肚想詐保 下手太重險沒命
- 官員點名議員說讓售案！ 高市議員開心答詢
- 注意！《神力女超人》確定沒有片尾彩蛋
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- 沒他就沒「賀歲帝」 這貴人比豬哥亮早走一步
- 芳苑潮間帶 尖甲水虱吸食魚體
- 涉性侵外拍女模 攝影師辯你情我願
- 德日進口2WD SUV優選-1
- 開庭太久不耐煩 老翁大膽嗆法官說屁話...
- 日職》明星賽首階段名單揭曉 阪神5人最多、大谷DH上榜
- 週三回歸先發 林樺慶拚首度連勝
- 八德反設瀝青廠 桃市府︰未同意動工
- 台灣被中國「照顧」？ 陳時中怒駁：自己健康自己救
- ＷＨＯ宣達團 突襲中國外館抗議
- 害老翁意外摔死 女外勞落跑被逮
- 醉漢傷手不滿被要求掛號 大鬧醫院急診室遭法辦
- 違停拒盤查 紗布男嗆聲襲警
- Kiwebaby臉書發長文 只希望「有xx的權利」
- 國中會考 宜花4考生違規被扣點
- 中職》明星賽花蓮開打 23日中午開始搶票
- NBA》相隔6年！綠衫軍再讓詹皇想起「第4節噩夢」
- MLB》界外球「彈」太高被打中 光芒打者也嚇到（影音）
- 吵架嗆罵「哭爸」 法官：不算侮辱
- WHA開幕 台灣僅內定10張旁聽證
- 「忙內」夠義氣 SJ圭賢入伍前還要錄一趴
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 US-Taiwan ties should be reoriented: Stephen Yates
- 中國函告各國 不准台灣省參加WHA
- 爭取國際空間 葉望輝：台灣應另覓渠道
- 羨慕！太妍演唱會幫她簽瑕疵品專輯 還賜予超可愛新名
- 狂飆創近33個月新高 新台幣收30.052元
- 中國捕殺CIA線人 美情報網重創
- 咬成這樣！外國兒牙床 竟卡27片指甲
- 高球》Kingsmill錦標賽 湯普森5桿之差抱走冠軍
- 台東幸福住宅選屋 只剩84戶
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：從砍人到助人 歹子揹神尊行善徒步進香
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分