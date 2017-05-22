免費搭公車長青卡被爆冒用 彰社會處18件停卡處分
到目前為止，彰化縣已發出10萬9671張長青卡。（記者張聰秋翻攝）
〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議員蕭文雄今在議會質詢指出，縣府發給65歲以上、每人每月1000元額度，免費搭乘縣內客運公車的長青卡，坊間傳出，有持卡者臥病在床，無法外出搭乘，其長青卡竟有搭車刷卡記錄，疑遭冒用，對此，社會處長黃淑娟表示，卡片有個人彩色照片和身分證字號辨識身分，要被冒用的機率少之又少，社會處要求客運公司加強乘客身分審核，被稽查有卡片遭盜刷或冒用，公司需負連帶被裁罰的責任。
社會處統計到今年4月全縣已發出10萬9671張可免費搭公車的長青卡，從104年8月起，經社會處定期和不定期稽查，被查出違規刷卡使用而遭停卡半年共計18件，到今天為止，尚有6件還在半年停卡期中。
黃淑娟指出，社會處為避免社福政策被濫用，已要求客運公司加強過濾審核，把冒用風險儘量再降低，而卡片上有使用者的彩色照片，司機憑照片分辨搭乘者性別和年齡，應該不難。
不過，百密仍有一疏，難免出現漏網之魚，社會處定期和不定期查核客運公司，發現刷卡過卡有異常使用狀況，以及沒有依照規定核備，到今年以來已對客運公司開罰47萬7000多元。
目前，彰化縣讓65歲以上長者持卡免費搭客運，有兩種卡別分別是長青國民旅遊卡和長青幸福卡，每人每月免費搭乘縣內客運公車的費用1000元，即使整月未使用或到月底仍有剩餘，隔月1日歸零重新以1000元額度計算。
黃淑娟說，多數使用者到了月底都還有額度未用完，編列7000餘萬元經費仍有剩，為鼓勵並方便長者搭乘，未來擬再開放彰化直駛溪頭、員林直駛溪頭、田中高鐵站到溪州公園。
工務處長林漢斌說，縣府補助縣內客運公司2078萬，採購12台全新車輛，分散在3條新增路線，路權大致規劃完成，就差新車到位，擬6月7日召開彰化縣轄公車審議委員會，即可確定啟用時間，順利的話，今年年底可行駛溪頭直達線，取代目前從彰化縣要到南投縣溪頭玩，還要從彰化搭車到台中高鐵站再轉搭客運車。
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標題：免費搭公車長青卡被爆冒用 彰社會處18件停卡處分
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