彰化高喊綠能建縣 業者：電動機車補助差3倍

機車行業者指出，彰化地區電動機車補助誘因太少，吸引不了人購買。（記者陳冠備攝）

2017-05-22 21:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕為了改善空氣品質，彰化縣環保局鼓勵二行程機車汰舊換新，加上經濟部與環保署補助款，購買電動機車經費最高可達2萬2千元，但有電動機車行老闆指出，彰化地區補助電動機車金額差了1萬多元，誘因不足下1個月賣不到1台，建議政府在推廣綠能同時，與民眾最親近的交通環保也要兼顧。環保局表示，今年補助金比去年增加2400元，除了重型車之外，換購不限名額。

田尾鄉信東車行楊姓業者指出，電動車無噪音、無污染，相當環保，可是彰化縣補助電動機車金額才5000元，比較隔壁台中、雲林縣市，補助最高金額達1萬7000元相比，根本沒誘因，每個月賣不到1台；陳姓消費者說，想購買重型電動機車，可是到5月補助就額滿，認為縣府極力推廣綠能大縣，但與民生息息相關的環保綠能政策卻不如外縣市，根本誇大不實。

彰化縣環保局空品科科長劉子云表示，彰化縣環保局補助電動機車汰舊換購5000元，還比去年增加2400元，台中、雲林補助金額比彰化多，主因是有火力發電跟六輕廠所致，而彰化多是小型鍋爐建築，因此徵收稅收有限。

劉子云說，為加速汰舊，換購電動機車補助並無名額限制，去年新、換購有54名，今年到目前統計為止有45名，但最熱門的新購重型電動機車有11名限額，也已額滿，但局內並無增額打算，希望以汰舊優先。

劉子云說也說，彰化縣環保局實施全國唯一不限行程，20年老車汰換1500元補助，獲得不錯迴響，去年已有2萬5千輛，今年朝2萬6千輛目標前進，預計1年內可削減13公噸的PM2.5，平均降低0.5微克立方公尺，長期下來對淨化空氣品質有絕對幫助。