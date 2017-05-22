照顧漸凍人父親無怨言 小六生許旭東獲總統教育獎

2017-05-22 20:22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯國小學生許旭東，多年來幫忙媽媽照顧罹漸凍人症的父親，從不喊苦，繼去年獲孝行獎後，今年再獲得總統教育獎，他說，獲得獎很開心，未來會繼續協助媽媽把爸爸照顧好，最大的心願還是爸爸的病能好一點。

就讀國小六年級的許旭東，因為父親罹患漸凍人症，身為家中獨子的他，比同齡的孩子早熟，上國小後就學習協助媽媽照顧生病的父母，他放學回家後，會幫忙父親咳痰、更換、清洗呼吸管、協助餵食、洗澡等工作，還會負責洗碗，對他來說，這些都是他應該做的。

去年獲得孝行獎，今年4月當選全縣模範兒童，如今再獲得總統教育獎，7月份將北上領獎，許旭東表示，很開心能獲選，屆時媽媽會陪著到台北領獎，很遺憾爸爸無法同行，會在領獎後把當天實況告訴爸爸，讓爸爸分享喜悅。

今年將升上國中的許旭東，很喜歡畫漫畫，將把畫畫當休閒活動，把心力放在課業上，他說，不管功課是否變重，回家還是會幫忙媽媽照顧父親，分擔媽媽的工作，最大的心願則是希望父親的病能好一點。