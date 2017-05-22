長中資訊科生摘三乙級證照 六信建教生設計競賽獲獎

2017-05-22 22:20

〔記者王俊忠／台南報導〕南市長榮中學技職教育重視實作，資訊科三年級學生張文銘尚未畢業就摘下三張乙級證照，令師生驚艷。六信高中餐飲科建教班學生吳浩維在時尚類型競賽展現藝術天份，於國際文創盃設計競賽以兩項作品分獲三、四名。

長榮中學高職部資訊科三年孝班張文銘，應屆畢業已有三張乙級技術士證照、三張丙級證照、三張國際證照（IC3）、兩張微軟專業應用技術國際認證（MTA）及一張專業英文（PVQC）且獲專業英文金腦獎，共十二張專業證照，其專業技能與實作能力表現出色。校方說，一０五學年度職三生通過乙級證照者總人數高達一三九人，成績傲人。

張文銘表示，長中老師們常鼓勵同學考相關證照，他在職一、二時即通過電腦硬體裝修、電腦軟體應用、工業電子三張丙級證照，平日不斷精進自我能力，三年級再通過升等檢定取得電腦硬體裝修，儀表電子，數位電子三張乙級證照，感謝校方與師長給予協助及督促，能無後顧之憂考取多張證照。

六信高中餐飲科建教班學生吳浩維，不僅在職場受到老闆肯定，在學校也是人人「額樂」的好學生，古靈精怪的他不只對餐飲、烘焙有興趣，連時尚類型競賽也展現其藝術天份，他參加全國文化創意產業發展協會舉辦的二０一七第三屆國際文創盃設計競賽的創意藝術面具靜態作品組第三名與創意口布巾摺法靜態作品組第四名。

導師顏秋燕很支持浩維有機會儘可能多參加比賽，累積經驗，搭上實習時的實務經驗，對學生能力培養很有助益，在建教班可以在廠家實習；在校期間又能考證照、參加比賽，建教生成熟度無論是技術或態度都相對優秀，浩維是最佳例子。