4種語文對答如流 小一的她有如小小外交家
2017-05-22 19:10
小一會說流利國台英俄4種語文，康珞慈有如小小外交家。（記者廖淑玲攝）
［記者廖淑玲／雲林報導］虎尾安慶國小一年級的康珞慈，因父親康世昊在虎尾科技大學教書，母親康茗娜是俄羅斯人，在家裡習慣會說英文、俄文，和阿公阿嬤則說國、台語，學會多種語言的她大方又活潑，有如小小外交家。
因為在俄羅斯留學，虎尾科技大學通識教育中心助理教授康世昊認識了俄羅斯姑娘康茗娜，9年前回到台灣結婚，5年前定居虎尾，這段跨越台、俄8000公里距離的情緣，在虎科大也傳為佳話。
隨著大女兒就讀安慶國小，康世昊教課之餘就到學校擔任志工，協助輔導工作，深受小朋友歡迎，長得像俄羅斯娃娃的康珞慈完全像是母親的翻版，國、台語都非常「輪轉」的她，在學校也相當有人緣。
康茗娜說，俄羅斯和台灣距離非常遠，對她而言陌生又語言不通，剛來台灣時內心也十分忐忑不安，但她非常喜歡先生，所以用愛克服一切，如今她愛台灣，喜歡台灣人的親切、台灣的水果蔬菜，唯一不適應的是台灣的氣候「太熱」。
康茗娜強調，為讓孩子知道她來自俄羅斯，所以在家會教孩子說俄語、聽俄語歌曲及俄語故事書，而爺爺奶奶則會教他們說國台語，在學校學習英語，4種語言都難不倒孩子，安慶國小的國際化教學也成為該校特色。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 日本驚見台女奧客 怒嗆店員「不要廢話、妳滾」
- 妻連續27天跪求白沙屯媽祖 蔡姓巡官奇蹟甦醒
- 北市表揚模範生 早產盲生許下音樂夢
- 故宮文創商品涉抄襲 下架不道歉
- 今、明兩天西半部高溫 吳德榮：明午後恐雷陣雨
網友回應
熱門新聞
- 華人圈10大美女林志玲屈居第2 第1名竟是「她」
- 抱著謝金燕謝金晶痛哭 余天：為了小事吵不值得
- 沒相機卻稱拍鳥 林務局、警方逮山老鼠
- 上山採桃摔傷 警、消接力背他下山
- 擲10聖杯賞5萬 池上人搏運氣
- 怕惹禍上身 操作槍非熟客不賣
- 業成總座周賢穎：今年營收逐季成長
- 79歲影帝不認老 坎城宣傳新片人氣超旺
- 共諜案效應 軍方更換公發手機門號
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- 沒他就沒「賀歲帝」 這貴人比豬哥亮早走一步
- 阿扁不出席蔡有全追思禮拜 陳致中：父親無奈、遺憾
- 「天兵」刺肚想詐保 下手太重險沒命
- 帕運「銀」恨 輪椅桌球世界盃奪金
- 勞基法被批沒彈性 綠委提案：核實計算加班工數
- 退休警漏報財產 抗罰失敗
- 兒少性剝削防制條例草案初審通過 提高拍攝兒性交刑責
- （獨家）許不了么妹淚憶豬哥亮 後台送糖「超和藹」
- NBA》別小看他的三分 綠衫軍大鎖一數據與柯瑞並駕
- NBA》相隔6年！綠衫軍再讓詹皇想起「第4節噩夢」
- 〈熱門族群〉首季淡季不淡 網通股Q2要更旺
- 自組鋰電池爆炸 燒掉一個家
- 自由廣場》「台灣國民黨」元年
- 自由共和國》黃昆輝／公義台灣的教育要務
- 北門周邊轉換永久路型 用路人注意
- WHA明開幕 台灣身份換旁聽證恐生波
- 焦點評論》習近平賀電的玄機…
- 擠進一中、中女 至少2至3科A++
- 高球》Kingsmill錦標賽 湯普森5桿之差抱走冠軍
- 日職》明星賽首階段名單揭曉 阪神5人最多、大谷DH上榜
- NBA》老婆、小孩受威脅 帕丘利亞怒：波波害的
- NBA》前一場無聊到打牌 巴克利今賽前搞笑挑選遊戲
- 曾打噴嚏斷頸椎 澳洲媽媽一仰頭又裂了...
- 老欉玉荷包減產 漲價3成
- 周興哲開唱兼慶生 金曲遺「豬」明年再戰
- 紀州庵百周年慶 作家私房菜搏感情
- 涉改標過期鮑魚 疑流向中投桃苗8餐廳
- 收拾戰場 吳敦義明天進黨中央會洪秀柱
- 去辛巴威獵大象 男遭被射殺大象壓死
- 憂台泥代燒生變 花蓮垃圾減量迫切
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：4種語文對答如流 小一的她有如小小外交家
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分