4種語文對答如流 小一的她有如小小外交家

小一會說流利國台英俄4種語文，康珞慈有如小小外交家。（記者廖淑玲攝）

2017-05-22 19:10

［記者廖淑玲／雲林報導］虎尾安慶國小一年級的康珞慈，因父親康世昊在虎尾科技大學教書，母親康茗娜是俄羅斯人，在家裡習慣會說英文、俄文，和阿公阿嬤則說國、台語，學會多種語言的她大方又活潑，有如小小外交家。

因為在俄羅斯留學，虎尾科技大學通識教育中心助理教授康世昊認識了俄羅斯姑娘康茗娜，9年前回到台灣結婚，5年前定居虎尾，這段跨越台、俄8000公里距離的情緣，在虎科大也傳為佳話。

隨著大女兒就讀安慶國小，康世昊教課之餘就到學校擔任志工，協助輔導工作，深受小朋友歡迎，長得像俄羅斯娃娃的康珞慈完全像是母親的翻版，國、台語都非常「輪轉」的她，在學校也相當有人緣。

康茗娜說，俄羅斯和台灣距離非常遠，對她而言陌生又語言不通，剛來台灣時內心也十分忐忑不安，但她非常喜歡先生，所以用愛克服一切，如今她愛台灣，喜歡台灣人的親切、台灣的水果蔬菜，唯一不適應的是台灣的氣候「太熱」。

康茗娜強調，為讓孩子知道她來自俄羅斯，所以在家會教孩子說俄語、聽俄語歌曲及俄語故事書，而爺爺奶奶則會教他們說國台語，在學校學習英語，4種語言都難不倒孩子，安慶國小的國際化教學也成為該校特色。

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