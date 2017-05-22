| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩、今彩539 開獎囉！
 首頁 > 生活

解壅塞交通並助賞花觀光 台南爭取這條道路延伸

中華醫事科大製作滯洪池洋紅風鈴木開花的盛景示意圖，強調勝利路延伸案也有助於觀光發展。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-05-22  19:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市仁德滯洪池周邊栽種上千株洋紅風鈴木，未來有發展為熱門賞花景點的潛力，地方陳情，希望闢建未連接的勝利路，跨越中山高與三爺溪等延伸而來，紓解附近交流道的壅塞車流，也有助於帶動觀光，市議會今天視察，認為值得開發，籲請市政府儘速向中央提案，爭取經費。

因中山高的阻隔，目前仁德區連接東區而通往府城的道路，包含太子路、民安路，以及182線的中山路，距離交流道不遠的勝利路，目前僅開闢至中正路，並未繼續往西延展，無法協助紓解車流，地方認為可惜，爭取拓建。

議會工務委員會今天安排視察，市議員曾順良、曾培雅、林美燕、林阳乙、許至椿、杜素吟、曾王雅雲等都出席，一行人在中華醫事科大進行簡報，校長曾信超建請市政府儘速往西開闢勝利路，延伸至文華路三段，解決現有的交通困境。

曾信超說，勝利路無法開通，當地的工業區廠商與員工等約2萬人，對外聯繫相當不便，加重中山路、民安路的車流負擔。

曾信超表示，勝利路無法開通，該校也深受其害，上萬名師生也只能依靠4米寬的既成道路進出，車輛擁擠，附近住戶也時常被塞住，民怨四起，尤其每年大小事故超過30件，延伸計畫刻不容緩。

曾信超強調，由該校環境認養的仁德滯洪池，已種了1200株洋紅風鈴木，未來樹群茁壯、開花時，有條件成為熱門景點，勝利路延伸至文華路，正好成為重要的觀光道路。

議員們都認為，在車流的紓解上，勝利路的開通有迫切需要，未來也可帶動觀光，籲請工務局、都發局與水利局等單位，儘速研議辦理。

工務局長蘇金安指出，勝利路延伸至文華路，最困難之處在於必須跨越中山高與三爺溪，分階段闢建，是比較可行的辦法。

蘇金安提到，延伸案分東、西兩段，全長約1.3公里，總經費12.65億元，已列為生活圈重要道路，只要都市計畫通過，就會向營建署爭取，早日啟動。

廣告
  • 仁德勝利路目前僅開闢至中正路，對於通往原市區的車流，無法協助紓解。（記者吳俊鋒攝）

    仁德勝利路目前僅開闢至中正路，對於通往原市區的車流，無法協助紓解。（記者吳俊鋒攝）

  • 市議會工務委員會視察勝利路延伸案，聽取簡報。（記者吳俊鋒攝）

    市議會工務委員會視察勝利路延伸案，聽取簡報。（記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 仁德滯洪池 洋紅風鈴木 賞花
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：解壅塞交通並助賞花觀光 台南爭取這條道路延伸


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.