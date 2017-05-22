為愛朗讀 國姓國中溫馨上演

2017-05-22 20:54

〔記者佟振國／南投報導〕每天為你愛的人朗讀10分鐘！為培養偏鄉學子長篇閱讀的興趣，貓頭鷹親子教育協會今於南投縣國姓鄉國姓國中推動「為愛朗讀」－親師生共讀活動，由全校家長、老師共同為學生朗讀長篇少年小說，除期盼以身教鼓勵下一代培養閱讀習慣，也透過共讀拉近親師生的距離。

貓頭鷹親子教育協會於102學年度率先在新北市推動「為愛朗讀」－親師生共讀活動，推行4年多來已遍及北、中、南、東部各地國中、小學，105學年度國姓國中「為愛朗讀」活動今天正式開幕，也是南投縣第一所推動的學校。

貓頭鷹親子教育協會表示，所謂「身教重於言教」，多年為孩子朗讀的經驗發現，若只教孩子閱讀，大人自己卻不身體力行，很難培養孩子閱讀的熱情與習慣，因此積極推廣親師生共讀，由全校家長、老師共同為孩子每天朗讀10分鐘的長篇少年小說，讓孩子體驗純粹聽故事的樂趣。

國姓國中校長陳國俊指出，每天只要10分鐘，希望家長可以撥出時間與孩子共讀，若無法配合，學校師長也能代勞，透過親師共同努力，讓孩子能培養終身自學能力，也拉近親師生的距離。