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基隆七賢橋封橋已快一年 議員盼提早半年完工

2017-05-22  20:42

〔記者俞肇福／基隆報導〕七堵區七賢橋自去年6月開始封橋進行改建工程，七堵民眾必須繞道行駛相當不便，市議員蘇仁和22日質詢要求市府督促廠商趕工提早完工；市長林右昌表示，目前改建工程進度超前5%，會在兼顧工程品質的前提下，早日完工。

七賢橋改建工程去年6月30日動工，預計要到107年5月24日完工，地方上怨聲載道，搞不懂為何要蓋這麼久，還有黃姓民眾說，包商做1天休息6天，七賢橋封橋施工，上下班要提早出門，延後回家，實在很麻煩。

蘇仁和質詢說，搞不懂當初工程是如何規劃得花上將近2年的時間，七賢橋是基隆、七堵銜接高速公路及堵南、俊德街一帶的主要道路，該處交通流量每小時可達到3000多輛，封橋後民眾必須得繞上一大段路；蘇仁和說，興建七賢橋的包商與中山一、二路拓寬工程的包商是同一人，外界都懷疑是否七賢橋慢慢做，把人手調去中山一、二路工地趕工，希望市府能夠督促提前半年完工，看看能否在農曆過年前完工通車。

林右昌答詢表示，施工還是要尊重專業，工程品質應該是最優先的考量，施工的不便希望民眾可以體諒，因為可能會碰上汛期以及颱風季，沒有辦法預測會有幾個颱風侵襲或對工程造成影響，依照現在進度，提前一個月或更早完工都有可能，市府會在兼顧工程品質的前提下會積極趕工。

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  • 基隆七賢橋改建工程需時2年，地方抱怨連連，議員蘇仁和22日質詢，要求市府督促提早半年完工。（記者俞肇福攝）

    基隆七賢橋改建工程需時2年，地方抱怨連連，議員蘇仁和22日質詢，要求市府督促提早半年完工。（記者俞肇福攝）

  • 基隆七賢橋改建工程需時2年，七堵民眾進出繞一大段路，地方抱怨連連，議員蘇仁和22日質詢，要求市府督促提早半年完工。（記者俞肇福攝）

    基隆七賢橋改建工程需時2年，七堵民眾進出繞一大段路，地方抱怨連連，議員蘇仁和22日質詢，要求市府督促提早半年完工。（記者俞肇福攝）

  • 基隆市長林右昌22日答覆議員蘇仁和質詢，林右昌說，七賢橋改建工程目前進度提前5％，會在兼顧工程品質下，盡早完工。（記者俞肇福攝）

    基隆市長林右昌22日答覆議員蘇仁和質詢，林右昌說，七賢橋改建工程目前進度提前5％，會在兼顧工程品質下，盡早完工。（記者俞肇福攝）

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