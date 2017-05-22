大專運動會表現搶眼 華醫雙破紀錄
2017-05-22 20:39
華醫在全國大專運動會上繳出佳績，校方表揚優秀選手。（記者吳俊鋒翻攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕中華醫事科大運動競賽代表隊參加106年全國大專校院運動會，繳出漂亮的成績單，共獲得21面獎牌，不僅在技專院校的總獎牌數排名第1，田徑100公尺女子組跨欄與游泳400公尺自由式接力，更是雙破大會紀錄，表現優異，校方今天公開表揚。
華醫體育室主任葉文隆表示，今年的全國大專校院運動會共有上百所學校派隊參賽，競爭激烈，該校代表隊總共報名參加田徑、游泳、木球、跆拳道、柔道、桌球等6項賽事，獲得5金、10銀、6銅，總獎牌數在技專院校排名居冠，難能可貴。
至於田徑與游泳等項目，華醫也榮獲一般女子組團體的亞軍，表現亮眼；醫務暨健康事業管理系的高曉雯，以15秒83的優異成績，在100公尺跨欄摘金，並打破大會紀錄。
而護理系的高子媛、食品營養系的張凌亞與李欣華，以及醫務暨健康事業管理系的李欣紋等，在一般女子組400公尺自由式接力賽，也拿到金牌，尤其這4人原本就是大會紀錄保持者，今年又超越自己，再創佳績。
校長曾信超指出，華醫運動健康與休閒系開設特色課程，每年招收績優生成立代表隊，協助台灣培育人才，積極參與各項競賽，成功爭取佳績，這次在全國大專校院運動會的表現，就是最佳的證明。
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