宜蘭卡車閃車撞斷電線桿 台電搶修

宜蘭縣員山鄉今天下午發生卡車與轎車相撞車禍。（記者簡惠茹翻攝）

2017-05-22 18:37

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉今天下午發生卡車與轎車相撞車禍，轎車被甩到旁邊水溝 轎車駕駛陳男意識清楚，頸椎受傷。卡車為閃避轎車，往右撞上電線桿，電線桿應聲斷成兩半。台電表示，已派員修理中，附近部分用戶需停電一小時左右配合修復。

宜蘭縣員山鄉金泰路上，今天下午3點多發生卡車與轎車車禍，卡車司機48歲林男行駛金泰路上，開往員山市區，轎車駕駛28歲陳男從金泰路214巷開往金泰路方向，兩車在十字路口撞上。轎車被甩進旁邊水溝，車頭嚴重變形。林男為閃避轎車，急往右轉，撞上路旁電線桿，電線桿斷裂。

台電表示，已經派員進場修復，會分配其他線路供電給附近民眾，但目前仍有部分用戶需停電一小時左右，配合修復工作。