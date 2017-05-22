內埔棄嬰今滿2歲 勇敢抗罕病待出養
2017-05-22 19:46
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府2年前的今天（5月22日）接獲通報，一名女嬰遭遺棄在內埔鄉公墓內，女嬰被安置後，同年10月診斷出患有骨質石化症，經過骨髓移植手術等治療，身體逐漸康復，今天社工們為她慶祝2歲生日，也為她祈求早日覓得願意收養她的家庭。
屏東縣政府社會處表示，因為始終無法找到生父母，女嬰先被安置到寄養家庭，約半年後診斷出罕見疾病骨質石化症，有高度生命危險，必需進行骨髓移植手術才有希望維持生命，在等候骨髓移植過程中，女嬰身體時常莫名出血，斷斷續續接受治療，105年1月初更發生大量出血，醫院為穩定病情，安排她住院，展開了長期抗戰。
105年3月底女嬰完成骨髓移植手術，7月底出院後住進護理之家接受照護，在工作人員與醫護的持續治療復健下，原本面臨失聰、失明，且無任何粗大動作與精細動作能力的孩子，竟然出現令人驚奇的進步，她的雙眼、雙耳功能逐漸康復，目前也會自行翻身、以頭頂著床墊，做出欲站立的動作。
社工督導鍾玉崑表示，孩子不但沒有被擊倒，身體復原與發展的速度，都出乎大家意料之外，現在對光線、聲音的刺激都有反應，也喜歡和人玩、愛笑，相當可愛，充分展現生命的韌性，「可以說是奇蹟！」。
屏東縣政府表示，非常感謝社會各界對孩子的醫療經費協助，也感激醫院、寄養家庭、機構社工與工作人員的細心照顧，目前孩子已經進入出養階段，但仍未媒合到國內外有緣的收養家庭，縣府和相關機構會繼續努力。
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