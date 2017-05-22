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高雄市路邊計次停車全改為計時？ 交通局否認

2017-05-22  20:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕有網友指高雄市路邊計次停車，大部分都將改為計時？遭交通局否認，強調只有部分周轉率高的地區，由計次改為計時，統計全市計次的停車格，仍比計時的停車格多。

一名網友今天下午在PTT高雄版發文，指高市府日前通過決議，要讓大部分原本採用計次的公有路邊停車位，改成計時制。

該網友說，他從上週四出差4天，車子停在住家樓下，原本是計次的停車格，結果到昨天共被開了1245元停車單，這才發現從5月18日起，停車格改成計時制，每半小時收費15元。

該網友打電話到交通局詢問，得到的回答是4月26日開會通過，將計次調整為計時。

對此，高雄市交通局副局長張淑娟表示該網友誤解，交通局只是針對路邊停車周轉率超過80％的路段，將計次調整為計時，並無如外傳「全市大部分路邊計次停車，都改為計時」。

交通局並提出數據澄清，目前高雄市計次的路邊停車格，共有21342個，數量仍多於計時的15609個，至於計時停車格，以市區的商業區為主。

交通局表示，高雄市計次路邊停車格，每次收費30元可停6小時，每天最高收費3次，換算每天最高支付90元，收費不貴，也因此遭一些車主長期占用，例如該網友指稱的孟子路就是如此，所以改為計時停車格。

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  • 高雄市路邊停車格，不論計時或計次，都由收費員（右）開單。（記者葛祐豪攝）

    高雄市路邊停車格，不論計時或計次，都由收費員（右）開單。（記者葛祐豪攝）

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