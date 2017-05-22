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離島吉他音樂饗宴 陳宏銘將澳國中分享

2017-05-22  18:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位於離島的將澳國中發展吉他特色已逾4年，學生人手一把吉他、烏克麗麗，即能自彈自唱，並應邀前往七美、望安跨島交流；民歌手陳宏銘今日前往將澳國中，與師生分享「歌曲創作技巧與吉他一生的陪伴」。

「望安的月呀照著海面，望安的風呀輕拂著臉。」將澳國中圖書室一早即傳出悠揚的吉他聲，小烏鴉陳宏銘彈唱一曲〈望安的月〉，讓台下師生聽得如癡如醉。4月份將澳國中全校師生赴望安、七美進行義演，在地音樂工作者陳宏銘得知後深受感動，在葉天文校長邀請下，義務至將澳國中演講與指導，師生獲益良多。

陳宏銘向將澳師生分享自高中開始學習吉他，到創作歌曲，最後決定回到故鄉澎湖的心路歷程。他勉勵學子「澎湖的美是我們最大優勢與資產，希望澎湖能有更多音樂文創，成為帶著走的文化澎湖。」他跑遍澎湖，以自己對家鄉的深刻觀察與豐沛情感，創作了五鄉一市的專屬在地歌曲。〈望安的月〉即是他以歸鄉遊子的心情，從綠蠵龜的視角，而寫出的動人歌曲。

第一次來到將軍嶼的陳宏銘在分享尾聲，更帶著將澳國中學生，創作了屬於將中的第一首歌曲。

同時陳也主動聯繫鈺豐樂器陳永茂董事長，捐贈10把吉他和10把烏克麗麗。今天也帶來學校做贈送儀式，全校師生滿懷感謝與感恩之心，學校也特地準備感謝狀與學生技藝文創文石領針回贈給陳宏銘。

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  • 著名民歌手陳宏銘前進將澳國中，為離島學子帶來音樂饗宴。（記者劉禹慶翻攝）

    著名民歌手陳宏銘前進將澳國中，為離島學子帶來音樂饗宴。（記者劉禹慶翻攝）

  • 陳宏銘代表鈺豐樂器，捐贈吉他及烏克麗麗給將澳國中。（記者劉禹慶翻攝）

    陳宏銘代表鈺豐樂器，捐贈吉他及烏克麗麗給將澳國中。（記者劉禹慶翻攝）

  • 陳宏銘與將澳國中學生，共同創作第一首將中之歌。（記者劉禹慶翻攝）

    陳宏銘與將澳國中學生，共同創作第一首將中之歌。（記者劉禹慶翻攝）

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