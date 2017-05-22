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拖鞋找到靈感 她穿到拿下國際設計奬

2017-05-22  20:14

〔記者顏宏駿／大村報導〕大葉大學設藝學院碩士生陳沂含，從穿拖鞋找到創作的靈感，利用3D繪圖與鞋類設計，開發可換鞋底的「再生紙拖鞋」，日前獲美國IDA國際設計大獎永續發展設計金獎及榮譽獎。

陳沂含同學指出，穿拖鞋可以有「很多想像」，你可以做「很潮」，也可以做「很耐用」或「很環保」，她逛鞋找鞋，再回到實驗室，再問同學或朋友穿拖鞋的主要考量，於是漸漸聚焦在「環保」和「耐用」。

她說，她以回收紙紙漿做的「再生紙拖鞋」，鞋底是可以替換的設計，一方面讓拖鞋更耐用，另一方面，使用者可以把鞋底分成外出用跟室內用，一雙拖鞋同時具備兩雙鞋的功能，減少鞋子佔用鞋櫃空間的問題。

她表示，「再生紙拖鞋」適用觀光飯店，因設計特殊，可把地方元素，加入紙漿中，讓紙拖鞋成為旅客想帶回家的紀念品。目前她服務的德廣數位設計已取得鞋底分離專利，「再生紙拖鞋」也獲得鞋技中心支援，即將進入打樣階段，順利的話，今年產品就能上市。

陳沂含表示，鞋底磨損過多大家就會把鞋子丟掉，但通常鞋身仍然很完整，為了減少資源的浪費，大約一年多以前，她用拼圖的想法設計了鞋底和鞋身可以拆開、也可以輕鬆組裝在一起的鞋子，最初是嘗試3D列印製作，但輸出材質過硬，無法符合人體工學，後來改用塑膠射出。完成第一波換面鞋設計後，她發現旅館或是餐廳提供的紙拖鞋都是拋棄式的，因此開始思考如何讓紙拖鞋更環保。

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  • 陳沂含從穿拖鞋獲得靈感，以再生紙漿作環保創意鞋。（記者顏宏駿攝）

    陳沂含從穿拖鞋獲得靈感，以再生紙漿作環保創意鞋。（記者顏宏駿攝）

  • 陳沂含從穿拖鞋獲得靈感，以再生紙漿作環保創意鞋。（記者顏宏駿攝）

    陳沂含從穿拖鞋獲得靈感，以再生紙漿作環保創意鞋。（記者顏宏駿攝）

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相關關鍵字： 拖鞋 紙拖鞋 美國IDA國際設計大獎 設計
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