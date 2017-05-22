防汛！ 南市基層公所管筏隊、警義消救生救災訓練
2017-05-22 20:09
〔記者楊金城／台南報導〕因應汛期，南市消防局所屬各大隊最近展開救生救災訓練，備戰防汛，第二救災救護大隊對消防隊員、義消進行救生艇、水上救生訓練，也協助訓練各公所管筏隊，熟悉操控管筏。
二大隊轄區內的麻豆、下營、官田、六甲區公所，都配備救生救災用的管筏隊，管筏超前布署，預先在易淹水地區配置，以備在淹水時派上救災用場，為讓操作人員熟悉管筏操作、救生衣穿著，由當地消防隊協助訓練。
包括里長、里幹事、公所人員都要坐上動力管筏，實際學習操控管筏，如果失去動力，還有划槳，訓練很專心，基層里長說，備戰防汛，最好不要派上用場。
第二大隊大隊長陳博文說，為強化所屬各分隊隊員熟練船艇救生操作能力及因應防汛期可能造成的水患災害，選在官田區葫蘆埤召集麻豆、下營、官田、六甲、玉井、楠西、南化等七個分隊消防員訓練，義消也分梯受訓。
教育訓練有救生艇船外機操作要領、救生裝備如救生衣、拋繩槍的使用要點與實際操作演練水上救生，以提高防救災的戰技和應變能力。
第一大隊也針對消防隊員和義消展開救生訓練，大隊長丁春能說，6月4日將在柳營尖山埤水庫舉辦救生防溺宣導活動，驗收訓練成果，並向民眾宣傳救溺自保五字口訣：「叫、叫、伸、拋、划」。
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