台街頭藝人考照頻被打斷 一旁美籍舞者對評審訓話
2017-05-22 21:42
美籍舞者呂威聯日前參觀街頭藝人審議會，見現場有位評審頻頻打斷表演者讓他很不滿。（圖擷自William Lü臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕身兼美籍舞蹈家與導演呂威聯（William Lü）日前去觀賞在國父紀念館舉行的「街頭藝人從事藝文活動許可審議會」，但他卻忍不住爆氣指出現場有一位評審對參賽者非常沒有禮貌，不但頻頻打斷參賽者，還在表演途中離席聊天。呂威聯在個人臉書上表示，街頭藝人是付錢參加考試的，將來可能希望靠這份工作維生，但某個「特定評審」卻破壞了他們的努力，簡直是「侮辱了整個藝術群體」。
據《風傳媒》報導，日前有多達504位藝人報名參加台北市文化局所舉辦的「街頭藝人從事藝文活動許可審議會」，但當時卻有一位評審頻頻打斷表演者，每個表演者演出時間僅3分鐘，該位評審不但常常1分鐘不到就要求表演者來點不一樣的，還3度在完全沒跟演出者示意的情況下直接離席，讓當時也在現場的呂威聯非常傻眼。
在台灣出生，旅居過印尼、美國與荷蘭的呂威聯不滿該位評審無視演出者的努力，便向前對他說：「第一，你很不尊重表演者；第二，這種測驗對藝術工作者並不公平，如果不先把藝術家當成『人』，你對藝術的觀點又有何可取之處。」。
當時現場的工作人員主動向他道歉，而呂威聯也強調，絕對不是刻意找碴，是這位評審讓他「別無選擇」，因為台北市政府審核街頭藝人的方式，不但不尊重，也侮辱了整個藝術群體，更說：「作為一個本該提倡藝術、文化和鑑賞的組織，他們做得糟透了。」
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