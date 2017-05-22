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南市白河山區 傳染狂犬病鼬獾咬傷人

2017-05-22  17:47

〔記者王涵平／台南報導〕關嶺山區18日傳鼬獾咬傷民眾，死亡鼬獾檢驗呈狂犬病陽性反應，民眾已至醫院施打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白，南市動保處將於25、26日在白河巡迴為犬貓注射狂犬疫苗。

南市動保處指出，南市今年共發生3例鼬獾咬傷人案件，分別在南化區、關廟區及白河區，南化、關廟等疫區已施行犬貓巡迴注射，白河區巡迴注射行程25日上午10至12 點仙草里龍安府、下午1點半至3點半大林里活動中心。26日上午10點至10點50分在關嶺里大成殿、11點10分至12點在關嶺里南寮活動中心，下午1點半至3點半在六溪里王爺廟。

動保處呼籲民眾帶犬貓前往指定地點注射狂犬病疫苗，如果家中犬貓施打疫苗已經超過1年，仍然必須每年施打才有保護效果。居住於山區或野外的民眾可以提高警覺，但不必過度恐慌。

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  • 關嶺山區18日傳鼬獾咬傷民眾，死亡鼬獾檢驗呈狂犬病陽性反應，民眾已至醫院施打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白，南市動保處將於25、26日在白河巡迴為犬貓注射狂犬疫苗。（記者王涵平翻攝）

    關嶺山區18日傳鼬獾咬傷民眾，死亡鼬獾檢驗呈狂犬病陽性反應，民眾已至醫院施打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白，南市動保處將於25、26日在白河巡迴為犬貓注射狂犬疫苗。（記者王涵平翻攝）

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標題：南市白河山區 傳染狂犬病鼬獾咬傷人


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