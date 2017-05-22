你有像父母嗎？ 研究：鼻尖最容易受遺傳影響

2017-05-22 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕很多小孩的外觀都會遺傳父母，最近一項研究更發現，「臉部中央」的特徵最容易遺傳給後代，而鼻尖更是其中最容易受遺傳影響的地方。

綜合報導指出，英國倫敦國王學院（King's College London）之前找來952名女性同卵及異卵雙胞胎進行臉部分析，並藉由雙胞胎分享DNA的差距去計算遺傳會影響臉部形狀的哪些地方。結果發現，雖然人臉部形狀的每個部分都會受父母影響，不過「臉部中央」的鼻子、眼角、顴骨、人中與嘴唇附近，是最易受遺傳影響的部位。

本研究也對雙胞胎臉上近4249個不同區域進行掃描，結果發現「鼻尖」的部分最容易被父母某一方影響，機率高達66%。第二容易受父母某一方影響的部位則是人中，機率約有62%。