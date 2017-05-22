| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩、今彩539 開獎囉！
 首頁 > 生活

你有像父母嗎？ 研究：鼻尖最容易受遺傳影響

2017-05-22  19:50

〔即時新聞／綜合報導〕很多小孩的外觀都會遺傳父母，最近一項研究更發現，「臉部中央」的特徵最容易遺傳給後代，而鼻尖更是其中最容易受遺傳影響的地方。

綜合報導指出，英國倫敦國王學院（King's College London）之前找來952名女性同卵及異卵雙胞胎進行臉部分析，並藉由雙胞胎分享DNA的差距去計算遺傳會影響臉部形狀的哪些地方。結果發現，雖然人臉部形狀的每個部分都會受父母影響，不過「臉部中央」的鼻子、眼角、顴骨、人中與嘴唇附近，是最易受遺傳影響的部位。

本研究也對雙胞胎臉上近4249個不同區域進行掃描，結果發現「鼻尖」的部分最容易被父母某一方影響，機率高達66%。第二容易受父母某一方影響的部位則是人中，機率約有62%。

廣告
  • 很多小孩的外觀都會遺傳父母。（法新社）

    很多小孩的外觀都會遺傳父母。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 遺傳 長相 雙胞胎
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：你有像父母嗎？ 研究：鼻尖最容易受遺傳影響


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.