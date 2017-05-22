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推廣王船文化 檳榔攤免費贈閱王船專書

2017-05-22  18:03

〔記者蘇福男／茄萣報導〕檳榔攤除了賣檳榔，還大方免費贈閱在地文史書。

高雄茄萣區王船大師蘇春發，人稱「西部師」，40幾年來，至少打造80多艘傳統木作王船，作品遍及全台各地和離島澎湖。

西部師打造王船從不畫草圖，也不打現寸圖，完全憑藉長年累積的豐富經驗，完成一艘艘令人驚嘆不已的王船作品，其王船裝有大砲，還能打砲發射，堪稱創新王船的一大創舉。

2012年文化部將蘇春發名列「王船工藝保存技術及保存者」，視為「王船藝師國寶」，高雄市立歷史博物館委託蘇瑞展、翁進忠等文史工作者對蘇春發進行口述訪談，集結出版「造王船的男人－蘇春發的工藝與工班」口述專書。

茄萣區一家檳榔攤日前購買數十本「造王船的男人」一書，並免費供民眾索閱，引人好奇，業者曾敏柔表示，從小就聽聞西部師的鼎鼎大名，也曾在當地廟宇建醮期間一睹王船的丰采，但礙於傳統宗廟文化的規定，她和當地人都無法一窺王船的建造過程。

她說，「造」書不僅詳述西部師的生命史，還鉅細靡遺介紹一艘王船打造的工序、工法，對王船文化保存推廣極具意義，因此購買數十本免費送給民眾閱讀，為在地文化略盡心力，索書洽詢電話：07-6903800。

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  • 高雄茄萣區一家檳榔攤購買「造王船的男人」一書，免費贈閱民眾，發揚在地王船文化。（記者蘇福男攝）

    高雄茄萣區一家檳榔攤購買「造王船的男人」一書，免費贈閱民眾，發揚在地王船文化。（記者蘇福男攝）

  • 檳榔攤免費贈送文史書，業者曾敏柔（右）說要為在地文化略盡心力。（記者蘇福男攝）

    檳榔攤免費贈送文史書，業者曾敏柔（右）說要為在地文化略盡心力。（記者蘇福男攝）

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