高鐵與國光客運合作 推宜蘭烏石港聯票

2017-05-22 17:43

［記者黃旭磊／高雄報導］台灣高鐵與國光客運合作推出「高鐵-國光宜蘭烏石港線」交通聯票，聯票包含高鐵車票75折、國光客運南港-烏石港來回車票、賞鯨繞島船票及國光客運宜蘭當地路線不限次數搭乘1日券，即日起開賣。

高鐵左營站表示，先前已與客運業者合作推出「高鐵台灣好行冬山河線聯票」及「高鐵台灣好行礁溪線聯票」，銷路不錯，這次因應暑假再推出國光宜蘭烏石港線聯票，歡迎旅客利用超商ibon機購取票。

業者說，旅客搭乘聯票抵達高鐵南港站後，於南港轉運站搭國光客運前往烏石港，再搭賞鯨船眺望龜山島，隨後可前往烏石港吃海鮮，順道造訪蘭陽博物館及「開蘭第一城」頭城老街。

據了解，台灣高鐵現有11條高鐵交通聯票路線，包含嘉義阿里山、台南及屏東墾丁等，而宜蘭烏石港促銷票價為999元。