南投縣高中職上演搶人戲碼 高獎學金誘人

2017-05-22 19:15

〔記者謝介裕／南投報導〕國中教育會考甫結束，南投縣各高中職學校即展開搶人大作戰，有的以校園教學績效或特色取勝，有的則以高額獎金為誘因，希望吸引高分群學生前來就讀，讓招生成績能有更亮眼的表現。

南投縣此次招生獎勵措施，以私立南投市五育高中最闊綽，總共區分4個類別，國中教育會考4A1B以上成績的高分群學生，報到入學後可獲40萬元獎學金；免試入學的學生則3年學雜費比照國立高中；兄弟姊妹一起就讀該校，第2人每學期減免5000元費用，第4項則是畢業後考上一般或技職國立大學，還可獲補助學費1年。

五育高中董事長黃添榮、校長康明忠指出，該校設備媲美各大專院校，對於成績優異的學生，更不吝於發放獎助學金，以今年考上技職類第一志願台灣科技大學的學生林依璇為例，她來自單親家庭，母親靠種植檳榔為生，如今在校方補助大學第1年所須學費前提下，她與母親才暫免於學費的煩惱。

面對五育高中來勢洶洶的招生作法，縣內各國立高中也不敢等閒視之，竹山高中包括就近入學、績優及紫南宮贊助在內的各項獎學金，會考成績5A以上的高分群學生，最多可獲20萬8000元獎勵。

同樣是國立學校的南投高中與南投高商表示，他們2校經費十分有限，無法與其他學校玩金錢搶人戲碼，只能靠工科、商科等各項技藝競賽成績與教學計畫，作為招生的後盾，不過，校方經與教育基金會、校友會、家長會討論後，也達成共識，南投高中方面會考成績5A以上，最多可獲3萬元入學獎學金；南投高商則是3A以上，便可獲5000元入學獎學金。