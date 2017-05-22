BOT政策生變 水湳轉運站市府自建
2017-05-22 17:30
〔記者黃鐘山／台中報導〕市府在水湳經貿園區規劃水湳轉運中心，交通局長王義川今日答覆市議員陳淑華、曾朝榮質詢時表示，轉運中心的轉運站與商辦共同BOT案，政策轉變市府先自建轉運站，預計明年動工，商辦部分再行招商，整體期程可大幅縮短。
陳淑華說，前市府編1億元要蓋臨時水湳轉運中心，市長林佳龍前年宣示要把轉運中心規劃得更完善，除擴大為「客運城」，並擬採BOT招商，但4年多來，仍然原地踏步沒有進度。市府不應任由時間浪費，讓交通陷入泥沼，應立即啟動自辦開發轉運中心。
曾朝榮說，政府進行重大建設總是信誓旦旦，但民間對政府的BOT案無法信賴，像是會展中心最終成為秋虹谷，顯示企業對政府行政沒信心，太多法令的約束應儘快解決，才能順利招標；而捷運綠線總經費5、6百億，但相關配套不足，像是中清轉運站、天津路轉運站等投資都遙遙無期，投資誘因不足、土地成本高…，都是投資者及民眾的疑慮。
王義川說，轉運中心包括1座轉運站、1棟商辦大樓，原計畫一起BOT招商，但廠商投資金額高達130億，基於經濟效益考量而裹足不前，市府經過評估，決定先自建轉運大樓，預估經費40億，商辦部分再另外以BOT招商，雙軌並行，縮短期程。
王義川強調，市府目前規劃8大轉運站，包括大甲、沙鹿、霧峰、台中火車站、水湳、豐原、烏日、朝馬；其中，火車站轉運中心明年啟用，豐原、水湳明年動工，大甲、沙鹿、霧峰積極規劃中，烏日則將配合捷運綠線通車後，整合高鐵站客運轉運站及台鐵新烏日站前廣場候車設施，進行整體人車動線及候車設施優化作業，並改善與市區間的公路轉乘服務。
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