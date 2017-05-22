台南救護車魔咒？ 本月差點第5度遭「擊落」

2017-05-22 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕魔咒？台南市本月14日起連3天發生救護車車禍，警義消紛紛提醒民眾「禮讓救護車」，不過17日再發生救護車出勤被「擊落」，今天（22日）也傳出救護車差點被撞，所幸駕駛緊急剎車，避免發生第5度被擊落意外。

《TVBS新聞》報導，台南市柳營消防分隊1輛救護車今天出勤時，在台19線下營路段差點被機車撞上，當時救護車與行經車輛都已減速，不料1輛機車完全未減速就直接衝過，差點被救護車撞上。

當時救護車駕駛緊急剎車，沒有造成車禍事故，也避免台南市救護車第5度被擊落，至於該輛未減速機車將面臨裁罰，許多民眾對此都大嘆「禮讓很難嗎？」