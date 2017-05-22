北市表揚模範生 早產盲生許下音樂夢

2017-05-22 17:28

〔記者張議晨／台北報導〕台北市教育局今在長安國小，舉辦105學年度第2學期公私立國民小學模範生表揚大會，市長柯文哲也現身頒獎，柯文哲說，當上模範生是榮耀也是義務，得獎雖然高興，但從現在起，所有理想中的同學就是長這樣，高興一天就好、隔天繼續努力。柯還不忘提醒獲獎學生，「跌倒不要緊，爬起來就好」，順便說這跑道彈性很好，幽自己一默。

台北市啟明學校小五生陳翰陞，因早產關係導致雙眼全盲，但自幼就許下心願，希望未來能當上電台DJ。音感好的他，小四開始學琴，雖然雙眼全盲，但靠毅力及雙手摸索，每天花費半小時練習鋼琴，還加入校內合唱團，朝音樂夢想前進。

陳翰陞笑說，他很喜歡聽廣播，除音樂電台外，還有台語電台。因主持人常跟Call in來賓互動，希望未來也能當上電台DJ，跟來賓互動，一圓自己的夢想。

陳翰陞母親張淑娟在旁補充，雖然孩子雙眼看不見，但並沒有因此給他太大壓力，希望兒子能自發性學習，朝自己有興趣的領域發展。

啟智學校小六生洪璿珉今也上台接受表揚。因自幼腦性麻痺，他從小只能靠輪椅代步，但求學階段仍保持樂觀開朗，忍痛拉筋勤做復健，現已可靠步行器輔助走路，個性愛搗蛋的他還被同學稱為「阿蛋」。

啟智學校學務主任薛承凱說，「阿蛋」復健過程雖辛苦，但他仍勇於嘗試，即使遇到困難，牙一咬就忍過去，且最大心願就是跟爸媽一起去旅行，其精神值得為他驕傲。

今公私立國小含補校及特教班共選出4599位模範生，再由各校推選1位代表參與表揚大會。柯文哲表示，今年模範生名單並非選表現最好，而是選在挫折中仍盡力做好的同學，柯勉勵模範生，「沒人說一輩子不失敗、保持正面態度才是最重要」。