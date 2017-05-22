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存放逾30年 空軍3架S-2E反潛機「解體」標售

因超過限制存放期，空軍對外標售3架S-2E反潛機。（圖擷自www.airliners.net）

2017-05-22  20:28

〔即時新聞／綜合報導〕有著「鯊魚機」之稱的S-2T反潛機，在本月18日完成最後一次飛行任務後，完成「退役」，未來將在新竹基地陳展。空軍司令部今（22）日發出財務變賣公告，汰除3架編號分別為2128、2136、2148的S-2E反潛機，因超過30年存放期，因此報廢後將對外標售。

據《上報》報導，這3架已汰除的S-2E反潛機內部裝備早已拆卸完畢，且已「分解切割」，並非以一整台機身之姿售出。

S-2機隊均為從美軍所接下的2手機種，1986年空軍因「天山案」計畫，對旗下S-2E、G機隊升級成至S-2T「渦輪搜索者」（Turbo Tracker），原定改裝32架，但最後僅完成27架。

而這次解體拍賣的S-2E編號是21XX，據悉應是當時並未完成改裝的反潛機，因存放超過30年限制，依規對外標售。

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