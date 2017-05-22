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高雄旅展落幕 看展人潮破30萬

2017-05-22  17:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2017高雄國際旅展，今天傍晚閉幕，總計4天展期湧入30萬人次參觀，為南部觀光產業注入一劑強心針。

高雄市旅行公會主辦的高雄國際旅展，包括行政院長林全、高市長陳菊先後到場看展，並有網紅主播現場臉書直播，為網友帶路A好康，4天來看展人潮不斷，公會統計突破30萬人次。

今天是旅展最後一天，雖然是星期一，業者特別祭出破盤價搶客，展場「殺」聲不斷，吸引數萬民眾進場搶便宜，甚至有人特別請假來搶購。

高雄市旅行公會理事長吳盈良說，由於日幣狂貶，多家旅行社推出的日本遊行程，被民眾搶翻天，預估此次旅展可帶來約20億元觀光產值。

吳盈良說，南部民眾對旅遊市場的需求愈來愈大，今年冬天將另辦一場冬季旅展。

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  • 高雄旅展落幕，看展人潮破30萬。（記者葛祐豪攝）

    高雄旅展落幕，看展人潮破30萬。（記者葛祐豪攝）

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