建立管線圖資 林佳龍建議中央編列預算
2017-05-22 17:11
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市近期發生多起挖破管線事件，市長林佳龍今天在市政會議表示，將請立委提案，建議未來管線圖資預算由中央編列，全國一體適用，市府也會爭取前瞻基礎建設相關經費，加速完成台中市管線設施及道路資料3D化。
台中市近1個月發生3起挖破瓦斯管線事件，之前也曾挖破自來水管、電纜線等，儘管市府已全面檢視管線圖資正確性，並請管線單位建立地理資訊系統資料庫，仍無法完全杜絕挖破管線事件。
林佳龍在市政會議表示，管線圖資資料不足不只是台中市的問題，各管線單位應該負起責任，他將請立委提案，未來管線圖資預算建議由中央編列，全國一體適用，管線單位也能有所依循；另外，市府也會爭取前瞻基礎建設相關經費，加速完成台中市管線設施及道路資料3D化，有效減少施工問題及縮短災害急難救助的作業時間，並打造台中成為示範區。
針對營建署規劃於109年以前完成圖資補正，為加速完成台中市3D地理資訊系統建置，林佳龍指示請建設局督導各管線單位依法落實圖資正確性，在107年前完成管線設施圖資補正。
另外，市府研考會分析去年民眾陳情路不平的17萬6227筆資料，發現路不平原因前3名依序是施工或孔蓋不平、道路重鋪或回填不確實、市府以外機關施工造成，均與道路施工有關。
林佳龍表示，台中市實施統一挖補制度，但仍有開挖工程無法配合，市府不能讓管線單位隨便亂挖，不配合統一挖補時程者必須多付錢，而且要高出數倍，如此才能讓管線單位提早規劃，將工程分出輕重緩急，從根源處減少挖補申請案件。
林佳龍也說，市府能採取的手段就是「胡蘿蔔與棍棒」，碰到不配合的管線單位就「找理由罰」，偷挖道路者更要重罰，甚至如果涉及公共危險，必須移送法辦。
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