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抽淡菸比較安全？研究：罹肺癌風險比一般菸更高

2017-05-22  17:48

〔即時新聞／綜合報導〕許多人以為抽濃度較低的「淡菸」，對健康的危害就比較小，不過醫師卻發現，其實抽淡菸罹肺癌的風險比抽一般菸還高。

綜合外媒報導，美國俄亥俄州立大學（Ohio State University）的醫學研究發現，抽淡菸罹患肺癌的風險其實比抽一般菸還高。通常濾嘴有許多小洞的菸會被稱為淡菸，不過雪力德醫生（Peter Shields）表示，這其實是用來欺騙癮君子的手段，讓他們以為抽淡菸比較安全。研究還顯示，淡菸上多出來的洞反而會增加罹患肺癌的風險。

研究團隊認為，因為濾嘴上的這些小洞改變了菸草燃燒的方式、生產出更多的致癌物質，所以才會對肺部造成更重的傷害。參與研究的醫師們因此希望美國食品藥品監督管理局（FDA）禁止菸商在濾嘴上鑽洞。

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  • 許多人以為抽濃度較低的「淡菸」，對健康的危害就比較小。（法新社）

    許多人以為抽濃度較低的「淡菸」，對健康的危害就比較小。（法新社）

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