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實踐服飾設計與經營學系畢展 新光三越高雄左營店登場

實踐大學服飾設計與經營學系今年畢業展演靜態展在新光三越高雄左營店10樓展出至24日。（記者張忠義攝）

2017-05-22  19:10

〔記者張忠義／高雄報導〕實踐大學高雄校區服飾設計與經營學系今年畢業展演靜態展，在新光三越高雄左營店10樓展出至24日，動態展緊鑼密鼓接著27、28兩天，27日是表演場，28是決賽場，展演方式為伸展台走秀形式，有興趣民眾可前往索票。

此次靜態展將展出共136位應屆畢業生的設計成果展，展演主題為《1428》，主題名稱由四個數字組成，意味著:1-每一個單獨存在的個體；4-經歷四年雕琢淬煉；2-通往嶄新的人生第二階段；8-夢想無限上升未來璀璨發光。

透過上述意涵，學生將所學成果融合自己的想法，創造出屬於個人不同的設計，為大學4年做一個總結，看見自己的蛻變。

此次靜態展將展出共136位應屆畢業生的設計成果展。（記者張忠義攝）

這次展演主題為《1428》，主題名稱由四個數字組成。（記者張忠義攝）

學生將所學成果融合自己的想法，創造出屬於個人不同的設計。（記者張忠義攝）

應屆畢業生為大學四年做一個總結，看見自己的蛻變。 （記者張忠義攝）

學生經歷四年雕琢淬煉，才能呈現自己作品。（記者張忠義攝）

學生夢想無限上升，期盼作品未來璀璨發光。（記者張忠義攝）

學生們的作品，每一個都是單獨存在的個體。（記者張忠義攝）

動態展緊鑼密鼓27、28兩天接連上演，歡迎索票觀賞。（記者張忠義攝）

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