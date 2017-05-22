周錫瑋打造「台灣花鳥園」 26日開幕
［記者黃美珠／新竹報導］由前台北縣長周錫瑋所擘建、號稱台灣首座平地溫帶花園的「台灣花鳥園」即將在本週五、26日在關西鎮開幕，今天由周錫瑋和新竹縣長邱鏡淳聯手造勢。
當季的繡球花300多種、8000株已經5成綻放，就連多在秋天盛開的海棠花，也因品系多樣，迄今仍可見從天垂降下清麗的花容和熱鬧的繡球花比美。
新竹縣長邱鏡淳說，台灣花鳥園的打造，可望替新竹縣的農業發展和城市行銷寫下新的里程碑。
周錫瑋說，整個花鳥園佔地2000多坪，除了培育台灣常見的戶外開花植物如玫瑰，同時也取得日本靜岡縣掛川市花鳥園會長加茂元造的繡球、日本鳶尾、海棠、以及堇蘭4種溫帶花卉的物種繁殖權。
5年多前，他們利用蝴蝶和蜜蜂授粉雜交，透過組織培養致力培育前述4種溫帶花卉在台「本土化性」的新品種。這過程他們必須克服台灣天候、地形、蟲害，溫度、濕度、土壤等問題。
歷時3年終於獲得初步進展，使得這些通常在攝氏低溫20度以下才會綻放的花種，現在已經逐步能夠在台灣動輒高溫超過攝氏30度，甚至溫室屋頂高達40度的環境下生長，培育出具國際競爭力的「本土化性」新品。
多元化台灣的花種外，未來也將朝做繡球、堇蘭、海棠花新物種的培養基地，大量繁殖、推廣，讓新竹縣成為這幾種花在亞洲最重要的研發和繁殖基地。
周錫瑋說，台灣花鳥園團隊成員很多來自屏東科技大學的校友，大家以不傷害土地的有機肥施種，全園包括各200多種堇蘭、海棠，50多種的日本鳶尾花，以及300多種繡球花等，顯得花團錦簇。
以即日起到7月為主的繡球花來說，顏色有白、嫩黃、淺綠、粉紅、紅色、以及淺紫等，過去在台灣只能在海拔1、2000公尺以上中海拔山區低溫才能看得到它綻放，現在，在關西的平地地區就有上萬朵繡球花爭妍。
至於原定也要飼育的鳥類，周錫瑋說考慮到「不囚鳥於籠」，再加上顧慮禽流感防疫的問題，他們將採營造自然棲地的方式吸引眾鳥來歸就好，放棄人工畜養，讓對禽鳥的愛回歸自由。
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