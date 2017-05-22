端午連假 高雄關派員留守

高雄關端午連假派員留守。（記者黃旭磊攝）

2017-05-22 17:32

〔記者黃旭磊／高雄報導〕關務署高雄關於端午節連假（5月27至30日）派員留守服務，業者欲報關無需事先申請。

高雄關表示，連假期間通關單位指派足夠人力留守，海運進口貨物通關集中於小港分關辦理，時間為上午8點半到下午4點半，儀檢作業於第5貨櫃中心儀檢站（74號碼頭）辦理，值勤時間為上午9點到下午4點，至於郵包作業也有值班人員服務。

高雄關表示，郵包通關配合郵局營業時間，嘉南分關臺南郵務股於30日（二）上午8點到12點，業務一組高雄郵務股於27日（六）及30日（二）上午7點半到下午3點半服務。

關員說，連假視同正常辦公時間，免徵收特別驗貨費，歡迎業者利用24小時值勤之緊急服務窗口。