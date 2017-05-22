| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

端午連假 高雄關派員留守

高雄關端午連假派員留守。（記者黃旭磊攝）

2017-05-22  17:32

〔記者黃旭磊／高雄報導〕關務署高雄關於端午節連假（5月27至30日）派員留守服務，業者欲報關無需事先申請。

高雄關表示，連假期間通關單位指派足夠人力留守，海運進口貨物通關集中於小港分關辦理，時間為上午8點半到下午4點半，儀檢作業於第5貨櫃中心儀檢站（74號碼頭）辦理，值勤時間為上午9點到下午4點，至於郵包作業也有值班人員服務。

高雄關表示，郵包通關配合郵局營業時間，嘉南分關臺南郵務股於30日（二）上午8點到12點，業務一組高雄郵務股於27日（六）及30日（二）上午7點半到下午3點半服務。

關員說，連假視同正常辦公時間，免徵收特別驗貨費，歡迎業者利用24小時值勤之緊急服務窗口。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：端午連假 高雄關派員留守


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.