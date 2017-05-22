因應長照2.0、高齡化 社福機構開58K求才
台灣老年人口年年增加，面臨長照缺工問題。（資料照，記者蘇金鳳攝）
〔記者吳柏緯／台北報導〕高齡化社會來臨，加上政府推動長照政策，「醫療保健及社工服務」相關工作的人力需求增加。根據勞動部統計，今年4月新增的相關職缺達3393人，創下近8年同期新高紀錄，其中更有社福團體開出月薪58K，盼能吸引民眾。
行政院主計總處日前公布國內4月失業率為3.67％，較3月3.78％下降0.11個百分點，較前一年同月則下降0.19個百分點。總體而言，失業率是近2年以來新低。
邁入第2季，年後轉職潮逐漸趨緩，4月的求職求才人數大多較3月下降。勞動部勞動力發展署統計，106年4月份各公立就業服務機構新登記求才人數為11萬4847人，較3月下降15.66％；新登記求職人數總計5萬9358人，較上月下降11.83％，平均每一位求職者有1.93個工作機會。
不過，勞發署也表示，隨著接下來畢業季來臨，就業市場將會轉趨熱絡，預料第3季的數據都會有所成長。
隨著政府推動長照，「醫療保健及社會工作服務業」的人力需求也上升。勞發署指出，截至今年2月底，台灣65歲以上老年人口已經超過14歲以下的幼年人口，預估明年將正式邁入高齡社會，65歲以上人口將達14％。高齡化現象亦帶動醫療保健及社會工作服務業人力需求，創近8年新高。
除了即將到來的高齡化社會，加上政府推動隨長照2.0，第一線照顧服務人員的需求也大幅上升。根據統計，今年4月「醫療保健及社工服務」新增的相關職缺達3393人，進一步分析職缺分布，目前有近5成職缺集中於護理及助產專業人員，其次為個人健康照顧工作人員近3成。
由於護理及助產專業人員具有專業護理背景，整體求供倍數更高達4倍。勞發署表示，目前有多家醫院、社福機構釋出相關職缺，例如中醫大附醫、彰基，以及伊甸、創世基金會等；其中，創世護士職缺薪資上看58K。
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