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南市國中小校長 28人通過連任

2017-05-22  16:50

〔記者劉婉君／台南報導〕106年度台南市國中小校長申請連任，已於上週五遴選結束，國高中9人、國小19人通過連任。

高中連任名單為：安南區土城高中謝振宗。

國中連任名單：新營區太子國中王沐錱、學甲區學甲國中王聖銘、佳里區佳里國中陳仲卿、安南區安順國中姜宜潔、安南區海佃國中吳振壬、東山區東山國中黃旭陽、左鎮區左鎮國中蔡宜興、永康區永康國中童文志。

國小部分：南區志開國小王念湘、新營區新泰國小賴昭貴、六甲區六甲國小陳志強、白河區白河國小董勝雄、安定區南安國小曹麗優、佳里區佳興國小陳伯照、新營區新民國小黃明裕、東區大同國小黃佳麟、白河區玉豐國小紀美娟、柳營區柳營國小張菁峯、北門區北門國小呂宗憲、東山區東原國小郭靜芳、麻豆區北勢國小林義順、鹽水區坔頭港國小關向君、南化區南化國小李世賢、南化區玉山國小洪文正、北門區三慈國小黃三和、學甲區頂洲國小賴榮俊、鹽水區岸內國小蘇淑娟。

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