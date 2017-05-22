歡迎光臨！ 黑冠麻鷺首度在大興國小築巢

黑冠麻鷺首度在彰化縣大興國小築巢。師生樂歪了。（記者劉曉欣攝）

2017-05-22 16:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕校園來嬌客！黑冠麻鷺首度在彰化縣大興國小的樟樹上築巢，師生樂翻天！

彰化縣福興鄉大興國小校長顧淑芬表示，黑冠麻鷺連續幾年都會在校園旁的運動公園出現，也會走進校園，由於師生與來校園運動民眾對於黑冠麻鷺相當友善，讓黑冠麻鷺漸漸擴大活動範圍，今年更是首度發現在校園的樟樹築巢，師生記錄共有4隻，巢內還有雛鳥。

大興國小教務主任洪文龍表示，學生看到黑冠麻鷺來築巢，全都開心極了，每天都在觀察最新鳥況，有時黑冠麻鷺還會幫師生巡視校園，成為大興國小的一份子。

彰化縣獸醫林世賢表示，黑冠麻鷺是留鳥，過去並不普遍，但現在因為食物鏈豐富，彰化市中山國小、彰化女中都曾發現蹤影，大興國小有發現鳥巢，這代表校園是個穩定安靜不受干擾的地方，黑冠麻鷺覓食以小魚、小蝦、昆蟲、蚯蚓為主，在平地校園發現黑冠麻鷺，代表保育觀念逐漸成熟，也表示校園環境不噴灑農藥，成為黑冠麻鷺繁殖的友善環境。